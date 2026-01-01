Google permetterà ai suoi utenti di modificare il proprio indirizzo di posta elettronica, quello che viene usato per molte funzioni fornite da Google stessa e che termina con @gmail.com. Sarà possibile farlo senza perdedere i propri dati e i servizi collegati: è questa l’importante novità annunciata, in questi giorni, da vari siti specializzati in informatica.

La novità è emersa da un aggiornamento del centro assistenza Google che però al momento è visibile soltanto in lingua hindi. L’azienda non ha quindi ancora rilasciato un comunicato ufficiale pur avendo già stilato le linee guida per la “migrazione” da un email alla nuova senza perdere alcun dato.

Google ha indicato anche i passaggi da compiere per cambiare mail. Bisogna innanzitutto accedere al sito myaccount.google.com, selezionare “Informazioni personali”, poi “Email” e ancora “Cambia l’email del tuo account Google”. A questo punto Google chiede di inserire il nuovo nome utente. Una volta completati i campi basterà cliccare il tasto “conferma” e seguire le ultime indicazioni.

Il vecchio indirizzo comparirà sotto il nome di “alias”. Su quello nuovo si troveranno invece tutti i dati caricati e gestiti da Google (password, Drive, foto, video, Docs per citarne alcuni).

Il cambio, che sarà consentito una volta ogni 12 mesi e massimo tre volte totali per ogni account sarà progressivo e non avverrà in contemporanea in tutto il mondo. In Italia, la data per poter fare questa migrazione da un indirizzo mail obsoleto a una nuovo non è ancora nota.