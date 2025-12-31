Elon Musk ha annunciato a Natale una nuova funzione su X. Grok, l’applicazione legata all’intelligenza artificiale che è in grado di modificare le immagini, non avrà più limitazioni: si potranno quindi modificare foto e video pubblicati in piattaforma dagli utenti a proprio piacimento. Si potrà quindi dare in pasto all’intelligenza artificiale qualsiasi contenuto presente sul social network che fu Twitter. Tra questi anche quei materiali protetti dal copyright oppure condivisi in modo pubblico da normali utenti che quindi necessiterebbero comunque di una certa privacy come ad esempio i ritratti di famiglia o gli scatti con bambini.

Ma la cosa ben più grave è che con pochi click si potrà spogliare chiunque senza dover chiedere alcun permesso. L’opzione è accessibile cliccando sul pulsante in basso a destra: si apre una finestra per scrivere le indicazioni per l’AI che si attiverà restituendo il risultato dopo pochi secondi. E funziona anche senza bollino blu a pagamento e su qualsiasi contenuto pubblicato in piattaforma. Anche quelli pubblicati in passato o quelli di brand importanti come Disney o Nintendo.

Dopo la svolta decisa da Elon Musk, molti artisti hanno criticato X perché non tutela a dovere le proprietà intellettuali. Come scrive Wired, “si possono modificare foto di telescopi orbitanti o degli stessi astronauti proposte dalla NASA, ma anche quelle che riguardano protagonisti di fatti di cronaca nera. Grazie alla particolare efficacia di Grok nella manipolazione delle immagini, i risultati finali sono spesso credibili e realistici, quindi a rischio disinformazione e fake news”.

La svolta sessista

Come detto, il rischio che si spogli chi si voglia è concreto ed è già avvenuto. Come racconta Leggo, “l’utente ‘lana del day’ ha pubblicato un selfie davanti allo specchio. Una foto come tante, con una maglia lunga. Tra i commenti in tantissimi hanno chiesto a Grok di spogliarla e hanno ottenuto il risultato senza fatica. L’utente ha quindi chiesto all’IA di fermarsi”.

Cosa fare al momento? C’è chi suggerisce di pubblicare immagini in formato gif che al momento non può ancora essere modificato da Grok. Il prezzo da pagare è però sulla qualità decisamente inferiore rispetto ai jpg.