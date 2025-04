Intelligenza Artificiale dopo il fuoco, l’energia elettrica, l’atomo, tappa dell’umanità: una settimana di notizie. Una settimana di notizie da Blitzquotidiano e altre fonti. Una nuova settimana di prova di un giornale fisicamente diverso e diversamente fruibile. Per ora settimanale, in futuro quotidiano.

Una sintesi dei fatti a nostro giudizio più importanti

Intelligenza Artificiale tappa dell’evoluzione: partner per l’umanità o sostituto?

E nel mentre cerchiamo una risposta è bene sapere che l’Intelligenza Artificiale produce in Italia un bacino d’affari in rapida espansione.

Secondo i dati più recenti dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2024 il mercato dell’Intelligenza Artificiale in Italia ha raggiunto un valore medio di 1,2 miliardi di euro, segnando una crescita del 58% rispetto al 2023.

Nel 2023 il valore del mercato dell’Intelligenza Artificiale in Italia si attestava intorno ai 674 milioni di euro, con una crescita del 55% rispetto all’anno precedente.

Un rapporto di Anitec-Assinform, stima che il mercato raddoppierà di volume nei prossimi 3 anni, sfiorando i 2 miliardi di euro nel 2027.