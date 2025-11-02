La brutta figura del Times di Londra: un impostore fingendosi l’ex sindaco di Ney York Bill De Blasio ha ingannato il giornale britannico inducendolo a pubblicare una serie di battute anti Zohran Mamdani, il candidato islamico per il Partito democratico alla carica di sindaco.

Il Times di Londra si è dovuto scusare pubblicamente, come racconta Joseph Gedeon sul Guardian, e ha cancellato un articolo dopo aver scoperto che il suo giornalista era stato ingannato da qualcuno che si spacciava per Bill de Blasio.

Il giornale ha rimosso l’articolo dal suo sito web dopo che il vero De Blasio ha rilasciato una dichiarazione in cui definiva le citazioni a lui attribuite “completamente false e inventate” e ha attaccato duramente il Times per la sua “assoluta violazione dell’etica giornalistica”.

Sebbene l’ambizione sia ammirevole, le stime dei costi – che si dice superino i 7 miliardi di dollari all’anno – si basano su ipotesi ottimistiche sull’eliminazione degli sprechi e sull’aumento delle entrate attraverso nuove tasse”, ha dichiarato l’impostore al giornale. “A mio avviso, i calcoli non reggono all’esame e gli ostacoli politici sono sostanziali”.

Le citazioni sarebbero state rivelatrici da parte di De Blasio, che ha avuto una faida pubblica con il candidato indipendente Andrew Cuomo, avversario di Mamdani. De Blasio è stato uno dei sostenitori più entusiasti di Mamdani, scrivendo un editoriale sul New York Daily News a settembre in cui elogiava il suo programma “audace e radicale” e indossando una maglietta con la scritta “Hot Girls for Zohran” ai recenti comizi.

La gaffe del Times, cosa c’è dietro

Questa la ricostruzione sul Washington Post fatta da Leo Sands e Sabrina Rodriguez.

Un quotidiano britannico di riferimento ha cancellato un articolo – presentato come un’intervista esclusiva con l’ex sindaco di New York Bill de Blasio in cui si criticava la candidatura di Zohran Mamdani alla carica di sindaco – dopo aver appreso che le citazioni erano state inventate da un imbroglione. L’articolo citava de Blasio, affermando di aver elogiato il candidato per la sua ambizione “ammirevole”, ma che le sue politiche economiche erano impraticabili, il che suggerisce che de Blasio stesse prendendo le distanze dal socialista dopo una più approfondita riflessione.

Il titolo era: “Bill de Blasio, alleato di Zohran Mamdani, afferma che le sue politiche ‘non tornano'”. Circa 90 minuti dopo la pubblicazione, de Blasio ha affermato che l’articolo era “completamente falso e inventato”. “La verità è che sostengo pienamente [Zohran Mamdani] e credo che la sua visione sia necessaria e realizzabile”, ha aggiunto.

In risposta alle domande del Washington Post su come è stato pubblicato l’articolo di martedì, il giornale londinese ha condiviso una breve dichiarazione via e-mail: “Il Times si è scusato con Bill de Blasio e ha rimosso l’articolo immediatamente dopo aver scoperto che il nostro giornalista era stato tratto in inganno da un individuo che affermava falsamente di essere l’ex sindaco di New York”. Non ha fornito alcuna informazione sull’identità di quell’individuo o su come siano state fornite le false citazioni. Il Times di Londra è di proprietà di News Corp., il conglomerato mediatico di cui Rupert Murdoch e la sua famiglia detengono una quota di controllo.

Rivelazioni in famiglia

Il New York Post, giornale appartenente allo stesso Murdoch, ha ripreso l’articolo del Times prima che venisse rimosso, iniziando con le citazioni inventate, per poi aggiornare il suo articolo dopo che De Blasio ha rivelato l’inganno. Un portavoce di Cuomo ha condiviso l’articolo sui social media, definendo le proposte di Mamdani “luccichio e vibrazioni”.

Mamdani ha affrontato una campagna particolarmente feroce negli ultimi giorni della corsa, nonostante i diffusi appelli a ridurre la retorica d’odio in seguito all’omicidio di Charlie Kirk.

Il conduttore radiofonico conservatore di New York Sid Rosenberg ha suggerito in un’intervista con Cuomo che Mamdani avrebbe “applaudito” gli attacchi dell’11 settembre se fossero avvenuti mentre era sindaco, e non ha allentato la sua raffica sui social media.

Il conduttore populista di destra Steve Bannon ha anche descritto l’ideologia di Mamdani come “marxismo con suprematismo jihadista radicale della sharia”, mentre la conduttrice di talk show ed ex giornalista di Fox News Megyn Kelly ha affermato di “credere davvero” che a Mamdani “non importi niente del fatto che siamo stati attaccati da terroristi musulmani l’11 settembre”.

Mamdani, 34 anni, membro dell’assemblea statale di New York, è pronto a essere eletto sindaco della città più grande degli Usa il 4 novembre. Secondo diversi sondaggi, è in vantaggio sul suo principale rivale, l’ex governatore di New York Andrew M. Cuomo, con un distacco a due cifre.

Cuomo, che ha perso contro Mamdani alle primarie democratiche di giugno, si candida come indipendente. La fulminea ascesa di Mamdani, partendo da un candidato relativamente sconosciuto, ha scosso l’establishment politico e dato energia agli elettori più giovani.

Sta conducendo la sua campagna elettorale sulla base della promessa di rendere la città più accessibile attraverso linee di autobus gratuite, assistenza all’infanzia universale e blocco degli affitti. Mamdani ha affermato che pagherà le sue politiche aumentando le tasse sui ricchi di New York City, un provvedimento che dovrebbe essere approvato dalla legislatura statale di Albany. (La governatrice Kathy Hochul, un’altra democratica che ha appoggiato Mamdani, si è opposta all’aumento delle imposte sul reddito).

Il suo programma ha attirato critiche anche all’interno del suo stesso partito, con alcuni legislatori democratici moderati che hanno espresso preoccupazione per il fatto che le sue politiche siano irrealistiche e non in linea con gli elettori. Le sue posizioni su Israele e sui diritti dei palestinesi hanno suscitato forti emozioni anche nella città, che ospita la più grande popolazione ebraica e musulmana del paese.

Le figure dell’establishment democratico sono state lente ad accogliere la sua candidatura, con il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries che ha appoggiato Mamdani solo la scorsa settimana. Altri, come il leader della minoranza al Senato Charles E. Schumer (D-New York), non lo hanno ancora sostenuto.