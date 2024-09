La truffa della chiamata dall’Olanda, occhio al prefisso +31

Se squilla il telefonino e sul display compare un prefisso insolito, come il +31 (0031) dei Paesi Bassi, fate attenzione e non rispondete. Potrebbe trattarsi di una truffa, a meno che non abbiate amici o parenti in Olanda. In quel caso, salvo che non sia recentemente aumentato il vostro disagio sociale, potreste anche rispondere.

La truffa

Comunque sia, state in guardia: ultimamente si segnalano telefonate truffaldine provenienti dai Paesi Bassi. Se si risponde e si cade nel tranello, un messaggio registrato annuncia un’offerta di lavoro allettante e ben retribuita. E ammettiamolo, in questi tempi a noi italiani può sembrare molto invitante. Il problema è che il messaggio invita a salvare il numero e a proseguire la conversazione su WhatsApp. Ed è qui che si compie la truffa. In chat, infatti, vengono richiesti dati sensibili e privati, che permettono ai truffatori di rubare la vostra identità. La soluzione è semplice: state attenti e non condividete mai dati sensibili o personali con facilità.