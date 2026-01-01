Il “Roaming Like at Home” dell’Unione Europea è una normativa che permette di usare il cellulare sia per chiamate, sms e utilizzo dati, in altri paesi che fanno parte dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). La normativa europea che sarà in vigore fino al 2032, permette l’utilizzo alle stesse tariffe nazionali, ossia senza costi aggiuntivi, come se si fosse a casa.

Questo roaming ha ovviamente un costo che viene aggiornato periodicamente con miglioramenti dell’offerta specialmente per quanto riguarda l’utilizzo dati. Ed è proprio quello che accadrà a partire da oggi, 1 gennaio 2026: grazie ad un nuovo aggiornamento il cellulare in Europa sarà meno caro. Ad aumentare saranno i gigabyte che verranno acquistati ad un prezzo inferiore. Per fare un esempio, se si ha un’offerta da 10 euro al mese (Iva esclusa), si passa da circa 15,4 Gb a 18,2 Gb utilizzabili in Europa.