Tre esempi di giornale del futuro sono offerti in città molto distanti fra loro, Genova, Gedda e Londra.

La proposta viene da tre giornali, il Secolo XIX con le 8 pagine del supplemento Blue Economy dedicato all’attività marittima; Arab News, che che rende visibile l’intero giornale, 16 pagine online con la stessa trasparenza del giornale su carta; e l’Independent. L’accesso ai primi due è gratuito, per il quotidiano inglese c’è un pay-wall.

L’aspetto di entrambi è quello del giornale, come l’abbiamo conosciuto da sempre. La differenza è che con il tocco del dito o facendo scorrere la pagina il nostro iPad lo possiamo vedere tranquillamente a letto e leggere senza difficoltà.

E se vogliamo possiamo anche stamparlo. Il formato si adatta benissimo a quello di una stampante di casa. Il testo è leggibile.

Non sono solo questi gli elementi che caratterizzano la mia idea di giornale del futuro. Ci sono anche i contenuti e la loro provenienza e scelta. Però è un buon passo avanti.

Ed ecco i link ai due giornali.

Blueconomy – Il Secolo XIX

Arab News