Le vendite dei giornali in Italia nel mese di novembre 2024 hanno continuato a calare, come nel resto del mondo. La cosa desolante è che la vendita dello stesso quotidiano in formato digitale non riesce a compensare il calo in edicola. Che ci sia un problema di formula e di contenuti?

Trovate qua sotto le tabelle con i dati relativi alle vendite dei giornali quotidiani in Italia nei mesi di novembre 2024 e 2023, come elaborati da Ads (Accertamento diffusione stampa) che da mezzo secolo ormai puntualmente offre questo servizio.

Sotto ancora ci sono altre due tabelle, con le vendite negli stessi mesi di novembre 2024 e 2023 dei settimanali. Il quadro è altrettanto tragico che per i quotidiani ed è forse il s3gno più sicuro che la crisi è esistenziale.

Ai tempi della crisi post bellica, negli anni ‘70 del secolo scorso, i quotidiani annaspavano ma i settimanali prosperavano. Oggi il crollo delle vendite massacra anche i periodici.

Le vendite dei quotidiani

novembre 2024 Testata Vendite individuali cartacee * Abbonamenti individuali cartacei pagati** Vendite copie digitali individuali 2 3 >= 30% >= 10-30% 5 4a 4b (2+3+4) ADIGE (L’) 6.261 5.599 4.197 1.047 17.104 ALTOADIGE 2.877 1.856 1.567 360 6.659 ARENA (L’) 10.473 2.864 2.036 462 15.835 AVVENIRE 4.032 8.180 1.982 206 14.400 CENTRO (IL) 5.863 43 455 0 6.362 CORRIERE ADRIATICO 6.443 64 672 441 7.620 CORRIERE DELLA SERA 112.893 759 45.133 47.600 206.385 CORRIERE DELLE ALPI 2.955 50 429 217 3.651 CORRIERE SPORT – STADIO 27.816 6 915 669 29.407 CORRIERE SPORT-STADIO LUN. 35.509 17 915 668 37.109 CORRIERE Umbria/AR/SI 3.729 7 184 1 3.921 DOLOMITEN 3.767 20.276 2.537 121 26.700 ECO DI BERGAMO (L’) 10.773 8.656 804 6.233 26.466 EDICOLA (L’) 10.596 1 565 11 11.172 FATTO QUOTIDIANO (IL) 18.177 517 6.346 27.309 52.348 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) 5.052 194 163 684 6.093 GAZZETTA DEL SUD 6.771 131 785 25 7.711 GAZZETTA DI MANTOVA 8.238 1.286 714 256 10.494 GAZZETTA DI PARMA 9.104 6.350 1.054 1.717 18.224 GAZZETTA DI REGGIO 4.443 48 285 103 4.879 GAZZETTA SPORT (LA) 66.301 105 1.769 11.054 79.229 GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) 77.546 138 1.770 11.060 90.514 GAZZETTINO (IL) 25.092 513 5.701 2.696 34.002 GIORNALE (IL) 23.927 112 1.218 426 25.682 GIORNALE DI BRESCIA 9.648 6.283 2.602 1.341 19.874 GIORNALE DI SICILIA 4.135 33 693 14 4.875 GIORNALE DI VICENZA (IL) 8.967 3.681 1.938 564 15.149 ITALIA OGGI 2.863 718 1.968 221 5.770 LIBERO 16.418 61 1.180 758 18.417 LIBERTA’ 10.184 1.141 1.707 17 13.049 MANIFESTO (IL) 5.242 888 7.017 0 13.147 MATTINO (IL) 12.118 58 2.440 1.502 16.117 MATTINO DI PADOVA (IL) 8.476 306 597 329 9.708 MESSAGGERO (IL) 35.726 47 5.449 2.043 43.264 MESSAGGERO VENETO 19.904 428 1.858 1.104 23.294 NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 3.650 60 361 139 4.209 NUOVA FERRARA (LA) 3.292 8 224 90 3.614 NUOVA GAZZETTA DI MODENA 4.502 18 389 168 5.077 NUOVA SARDEGNA (LA) 14.361 87 1.905 866 17.220 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 5.182 48 541 324 6.095 PICCOLO (IL) 8.597 265 1.471 816 11.149 PROVINCIA (COMO) (LA) 6.713 2.132 439 2.210 11.493 PROVINCIA DI CREMONA (LA) 7.254 933 932 229 9.349 PROVINCIA PAVESE (LA) 5.434 67 602 358 6.461 QN-Il Giorno 13.397 29 233 199 13.858 QN-Il Resto del Carlino 45.584 226 972 2.694 49.475 QN-La Nazione 30.070 106 654 1.439 32.268 QUOTIDIANO DI SICILIA 5 57 0 47 109 REPUBBLICA (LA) 63.323 296 21.381 15.503 100.503 SECOLO XIX (IL) 16.512 984 1.734 967 20.197 SICILIA (LA) 4.548 116 167 298 5.129 SOLE 24 ORE (IL) 19.157 9.884 22.188 33.846 85.075 STAMPA (LA) 48.200 4.034 6.678 4.400 63.313 TEMPO (IL) 6.053 23 312 148 6.537 TIRRENO (IL) 13.508 41 1.497 620 15.666 TRIBUNA DI TREVISO (LA) 5.151 195 417 164 5.927 TUTTOSPORT 15.570 16 791 676 17.054 TUTTOSPORT LUNEDI’ 22.068 37 788 678 23.571 UNIONE SARDA (L’) 19.337 22 1.384 914 21.657 VERITA'(LA) 18.993 0 851 5.358 25.201 1.022.780

novembre 2023 Testata Vendite individuali cartacee * Abbonamenti individuali cartacei pagati** Vendite copie digitali individuali 2 3 >= 30% >= 10-30% 5 4a 4b (2+3+4) ADIGE (L’) 7.031 5.902 4.773 282 17.988 ALTOADIGE 3.086 1.976 1.514 217 6.793 ARENA (L’) 11.910 3.141 2.120 331 17.502 AVVENIRE 4.434 8.483 1.744 14 14.674 CENTRO (IL) 6.252 38 467 0 6.757 CORRIERE ADRIATICO 6.778 75 729 383 7.965 CORRIERE DELLA SERA 123.570 788 43.253 50.523 218.134 CORRIERE DELLE ALPI 3.178 49 534 51 3.811 CORRIERE SPORT – STADIO 27.201 3 977 236 28.417 CORRIERE SPORT-STADIO LUN. 34.679 10 976 237 35.900 CORRIERE Umbria/AR/SI 4.113 9 73 108 4.304 DOLOMITEN 3.857 22.003 2.145 126 28.131 ECO DI BERGAMO (L’) 12.391 8.794 1.586 5.245 28.016 FATTO QUOTIDIANO (IL) 20.168 533 19.723 9.029 49.452 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) 4.490 222 179 696 5.588 GAZZETTA DEL SUD 7.758 165 820 35 8.779 GAZZETTA DI MANTOVA 9.278 1.145 1.010 171 11.603 GAZZETTA DI PARMA 9.836 6.640 1.040 1.524 19.040 GAZZETTA DI REGGIO 4.793 55 344 0 5.192 GAZZETTA SPORT (LA) 72.823 93 2.219 11.044 86.179 GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) 85.148 116 2.218 11.042 98.523 GAZZETTINO (IL) 27.764 547 6.195 2.376 36.881 GIORNALE (IL) 26.020 106 1.449 52 27.627 GIORNALE DI BRESCIA 10.643 6.577 2.599 1.560 21.380 GIORNALE DI SICILIA 4.790 49 678 18 5.534 GIORNALE DI VICENZA (IL) 10.055 3.965 2.018 398 16.436 ITALIA OGGI 5.975 822 1.708 494 8.999 LIBERO 17.391 57 1.459 2 18.909 LIBERTA’ 10.737 1.174 1.615 32 13.558 MANIFESTO (IL) 5.706 988 6.520 0 13.214 MATTINO (IL) 13.431 65 2.636 1.513 17.645 MATTINO DI PADOVA (IL) 9.407 329 806 76 10.619 MESSAGGERO (IL) 39.992 58 5.951 1.955 47.955 MESSAGGERO VENETO 21.971 473 2.582 497 25.522 NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 4.020 62 432 28 4.543 NUOVA FERRARA (LA) 3.591 10 298 0 3.899 NUOVA GAZZETTA DI MODENA 4.491 18 511 0 5.020 NUOVA SARDEGNA (LA) 15.594 84 2.694 0 18.373 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 5.871 46 569 311 6.797 PICCOLO (IL) 9.651 275 2.053 356 12.336 PROVINCIA (COMO) (LA) 10.520 2.572 1.091 1.879 16.062 PROVINCIA DI CREMONA (LA) 7.797 971 913 133 9.815 PROVINCIA PAVESE (LA) 5.891 88 692 145 6.817 QN-Il Giorno 15.527 30 194 320 16.070 QN-Il Resto del Carlino 50.856 265 835 2.214 54.170 QN-La Nazione 33.361 126 543 1.094 35.124 QUOTIDIANO DI SICILIA 10 72 0 67 149 REPUBBLICA (LA) 68.665 331 23.115 13.786 105.897 SECOLO XIX (IL) 17.957 1.110 1.726 726 21.518 SICILIA (LA) 5.256 128 325 156 5.865 SOLE 24 ORE (IL) 20.909 10.962 22.515 34.295 88.681 STAMPA (LA) 54.569 4.528 8.767 1.855 69.719 TEMPO (IL) 6.261 13 149 0 6.423 TIRRENO (IL) 15.217 52 1.949 0 17.218 TRIBUNA DI TREVISO (LA) 5.658 215 508 46 6.427 TUTTOSPORT 17.662 18 938 212 18.830 TUTTOSPORT LUNEDI’ 27.209 47 939 216 28.411 UNIONE SARDA (L’) 20.876 16 1.623 882 23.396 VERITA'(LA) 20.115 0 1.052 6.263 27.430 1.114.190

La crisi dei settimanali

settimanali novembre 2024 Vendite individuali pagate dall’acquirente Totale Vendite individuali Testata Vendite individuali cartacee * Abbonamenti individuali cartacei pagati** Vendite copie digitali individuali 2 3 >= 30% >= 10-30% 5 4a 4b (2+3+4) CHI 56.250 7.406 983 1 64.639 CONFIDENZE 17.700 5.041 52 0 22.793 D LA REPUBBLICA DELLE DONNE 55.724 199 21.425 15.451 92.800 DIPIU’ TV 106.675 0 0 0 106.675 DIVA E DONNA 69.425 195 0 0 69.620 DOLOMITEN MAGAZIN 6.878 30.045 0 0 36.922 DONNA MODERNA 40.250 9.595 186 786 50.817 ESPRESSO (L’) 6.460 15.188 188 863 22.699 F 48.075 1.430 0 0 49.505 FAMIGLIA CRISTIANA 86.759 74.999 221 0 161.980 FF-SUDTIROLER WOCHENMAGAZIN 1.301 6.310 318 0 7.929 GENTE 74.125 18.028 255 0 92.408 GIALLO 37.350 0 0 0 37.350 GRAND HOTEL 57.530 893 0 0 58.423 GUIDA TV NUOVA 79.325 0 0 0 79.325 INTIMITA’ 79.491 5.860 0 0 85.350 IO DONNA 125.128 559 45.141 47.544 218.372 MILANO FINANZA 16.098 486 5.657 0 22.240 NUOVO TV 61.125 0 0 0 61.125 OGGI 111.077 19.727 508 25 131.337 PANORAMA 7.900 21.474 24 735 30.132 SETTE 114.134 972 45.045 47.459 207.610 SETTIMANALE DIPIU’ 222.080 2.066 0 0 224.146 SETTIMANALE NUOVO 116.750 0 0 0 116.750 SORRISI E CANZONI TV 273.060 28.891 1.198 3 303.152 SPORT WEEK 64.061 81 1.767 11.050 76.960 TELEPIU’ 64.375 0 0 0 64.375 TELESETTE 225.175 0 0 0 225.175 TV MIA 51.800 0 0 0 51.800 VENERDI’ DI REPUBBLICA (IL) 113.414 348 21.379 15.480 150.621 2.389.495