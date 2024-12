Capodanno è in arrivo e molti di noi stanno pianificando il menù perfetto per la serata di San Silvestro. Se quest’anno desiderate sorprendere i vostri ospiti con un banchetto originale, etico e gustoso, un menù vegano potrebbe essere la scelta ideale.

Un menù vegano per Capodanno non solo rispetta l’ambiente e gli animali, ma permette di sperimentare sapori nuovi, conquistando anche i palati più scettici. Vediamo allora un menù completo, dall’antipasto al dolce, con ingredienti semplici e accessibili. Pronti a mettervi ai fornelli?

Un aperitivo per iniziare in festa

Per aprire la serata in modo elegante e informale, preparate delle tartine con hummus e verdure grigliate. L’hummus, una crema a base di ceci, è un classico della cucina vegana che piace sempre a tutti. Per realizzarlo vi serviranno:

200 g di ceci cotti

2 cucchiai di tahina (crema di sesamo)

(crema di sesamo) 1 spicchio d’aglio

50 ml di succo di limone

30 ml di olio extravergine d’oliva

1 pizzico di cumino in polvere

Sale e pepe a piacere.

Frullate tutti gli ingredienti fino a ottenere una crema liscia. Spalmate l’hummus su fette di pane tostato e guarnite con zucchine, melanzane e peperoni grigliati. Servite con un calice di spumante per un brindisi iniziale.

Primo piatto: risotto alla zucca e salvia

Il primo piatto è il cuore del menù di San Silvestro. Per questa occasione speciale, vi suggeriamo un cremoso risotto alla zucca e salvia. Questo piatto è perfetto per riscaldare l’atmosfera e soddisfare i gusti di tutti i commensali. Ecco cosa vi occorre:

320 g di riso Arborio

500 g di zucca pulita e tagliata a cubetti

1 cipolla dorata

30 ml di olio extravergine d’oliva

1 l di brodo vegetale caldo

100 ml di vino bianco secco

2 cucchiai di lievito alimentare in scaglie

Qualche foglia di salvia fresca

Sale e pepe a piacere.

In una casseruola, fate soffriggere la cipolla tritata finemente nell’olio. Aggiungete la zucca e cuocete per 10 minuti, poi schiacciatela con una forchetta per ottenere una purea grossolana. Unite il riso, tostatelo per un paio di minuti e sfumate con il vino bianco. Aggiungete il brodo poco alla volta, mescolando continuamente fino a cottura ultimata. Completate con il lievito alimentare e guarnite con foglie di salvia croccante.

Secondo piatto: lenticchie e funghi

Il secondo piatto sarà una deliziosa terrina di lenticchie e funghi, un’alternativa vegana al classico zampone con lenticchie, simbolo di prosperità per l’anno nuovo. Gli ingredienti sono:

300 g di lenticchie cotte

200 g di funghi champignon

1 carota

1 cipolla rossa

2 spicchi d’aglio

50 g di pangrattato

2 cucchiai di farina di ceci

30 ml di olio extravergine d’oliva

Un rametto di rosmarino

Sale e pepe a piacere.

Tritate carota, cipolla, aglio e funghi, quindi fateli rosolare in padella con l’olio e il rosmarino. Aggiungete le lenticchie, mescolate e frullate parzialmente il composto. Unite il pangrattato e la farina di ceci per ottenere un impasto compatto. Trasferite tutto in uno stampo da plumcake foderato di carta forno e cuocete a 180°C per 30 minuti. Servite con una salsa di pomodoro fresco per un tocco in più.

Il contorno

Accompagnate il secondo con un’insalata di radicchio, arance e noci, un mix di sapori dolci e amari che si sposa perfettamente con il resto del menù. Vi serviranno:

1 cespo di radicchio rosso

2 arance

50 g di gherigli di noce

30 ml di olio extravergine d’oliva

10 ml di aceto balsamico

Sale e pepe a piacere.

Tagliate il radicchio a strisce sottili e pelate al vivo le arance. Mescolate tutto in una ciotola, aggiungendo le noci spezzettate. Condite con olio, aceto, sale e pepe per un’insalata fresca e croccante.

Dolce vegano per concludere in bellezza

Nessuna cena di Capodanno è completa senza un dessert. Per chiudere in dolcezza, proponiamo una cheesecake al cioccolato e cocco, completamente vegana e irresistibile. Ecco gli ingredienti:

200 g di biscotti vegani

100 g di burro vegetale fuso

400 g di latte di cocco in lattina (parte solida)

200 g di cioccolato fondente

50 g di zucchero di canna

1 cucchiaio di amido di mais.

Tritate i biscotti e mescolateli con il burro vegetale, quindi premete il composto in una tortiera a cerniera per creare la base. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria e unitelo al latte di cocco, zucchero e amido. Versate il composto sulla base e lasciate raffreddare in frigorifero per almeno 4 ore. Decorate con scaglie di cocco prima di servire.

Bevande e brindisi

Per accompagnare il vostro menù vegano, scegliete vini biologici o spumanti vegan-friendly, disponibili in molte enoteche specializzate. Per chi preferisce le bevande analcoliche, un cocktail a base di succo di melagrana e acqua frizzante sarà un’ottima opzione, festosa e leggera.