Negli ultimi anni si è fatta sempre più strada l’idea che perdere peso non debba necessariamente passare attraverso diete rigide o rinunce dolorose. In questo scenario, il Metodo Adamski ha guadagnato popolarità come approccio alternativo che promette benessere e leggerezza partendo dalla salute dell’intestino. Ma quali sono le basi di questo metodo? E soprattutto: funziona davvero?

Il metodo prende il nome da Frank Laporte-Adamski, osteopata e naturopata francese, secondo cui molte delle problematiche moderne legate al metabolismo, alla digestione e persino all’umore, troverebbero origine in un intestino sovraccarico e rallentato. Il suo approccio punta tutto sulla combinazione degli alimenti, senza imporre conteggi calorici o menù fissi. Ma nonostante l’apparente semplicità, resta forte il dibattito sulla sua reale efficacia.

Un metodo che punta sulla digestione

Il cuore del Metodo Adamski è che non è tanto importante cosa mangiamo, ma come combiniamo i cibi e in che ordine li ingeriamo. Secondo Adamski, alcuni alimenti rallentano la digestione se consumati insieme, creando fermentazioni intestinali che possono portare a gonfiore, stitichezza, infiammazioni lievi croniche e rallentamento del metabolismo.

Nel suo schema, gli alimenti si dividono in due grandi gruppi: acidi e non acidi. I primi includono ad esempio frutta, yogurt, pomodori, miele e agrumi; i secondi comprendono pasta, carne, formaggi e verdure cotte. Questi due gruppi non andrebbero mai combinati nello stesso pasto, poiché richiedono tempi e processi digestivi differenti.

Il metodo suggerisce anche di evitare la frutta a fine pasto, di non abbinare alimenti come pomodoro e mozzarella, e di lasciare passare diverse ore tra un gruppo e l’altro. L’obiettivo? Favorire una digestione più veloce, alleggerire il lavoro dell’intestino e, indirettamente, stimolare il metabolismo.

Benefici segnalati da chi lo segue

Molti dei sostenitori del metodo riferiscono un miglioramento immediato nella digestione, una riduzione del gonfiore addominale e una sensazione di maggiore leggerezza. Alcuni riportano anche una perdita di peso graduale, pur senza seguire una dieta restrittiva.

Secondo Adamski, questi effetti derivano dal fatto che, quando l’intestino funziona meglio, l’intero organismo lavora in modo più armonioso. Il corpo elimina più facilmente le tossine, assimila meglio i nutrienti e riesce ad attivare un metabolismo più efficiente.

Tuttavia, se queste esperienze personali possono risultare incoraggianti, la domanda cruciale è un’altra: esistono prove scientifiche a supporto di questi benefici?

Cosa dice la scienza sul Metodo Adamski

Ad oggi, non esistono studi scientifici indipendenti e pubblicati su riviste peer-reviewed che validino l’efficacia del Metodo Adamski nel favorire il dimagrimento o nel migliorare il metabolismo in modo diretto.

La comunità scientifica riconosce certamente l’importanza di una digestione efficiente e del benessere intestinale per la salute generale. Numerose ricerche dimostrano, ad esempio, come un microbiota intestinale in equilibrio possa influenzare positivamente il sistema immunitario e persino l’umore. Tuttavia, non ci sono evidenze che la semplice combinazione di cibi secondo il criterio acido/non acido possa avere un impatto rilevante sul metabolismo o sulla perdita di peso.

Uno studio pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition ha analizzato diversi metodi alimentari alternativi, evidenziando come molti di essi — inclusi quelli basati sulla combinazione degli alimenti — non abbiano basi scientifiche solide. In particolare, il concetto che il nostro stomaco non sia in grado di digerire più macronutrienti insieme è considerato privo di fondamento fisiologico. Il nostro apparato digerente, al contrario, è progettato per gestire pasti complessi composti da proteine, carboidrati e grassi.

Rischi e limiti del metodo

Il Metodo Adamski, se seguito in modo flessibile e con buon senso, non presenta particolari rischi. Non elimina gruppi alimentari, non impone digiuni e non costringe a eliminare del tutto determinati cibi. Tuttavia, può creare confusione nutrizionale o indurre a trascurare altri aspetti fondamentali dell’alimentazione, come l’equilibrio tra i macronutrienti, l’introito calorico e l’attività fisica.

Uno dei principali limiti è il rischio che venga interpretato come una “scorciatoia” per dimagrire, senza modificare realmente lo stile di vita. Inoltre, non offre indicazioni specifiche per chi soffre di patologie metaboliche, diabete o disturbi gastrointestinali, per cui una supervisione medica resta sempre indispensabile.

Un approccio educativo, non terapeutico

È importante sottolineare che lo stesso Adamski non propone il suo metodo come terapia medica, ma come strumento di educazione alimentare. In questa ottica, può aiutare le persone a mangiare con maggiore consapevolezza, evitando abitudini dannose come la frutta a fine pasto o l’eccessivo consumo di cibi trasformati. Tuttavia, non va considerato un protocollo clinico, né una strategia dimagrante supportata dalla scienza.

In altre parole: migliorare la digestione può farci sentire meglio, ma non esistono scorciatoie magiche per accelerare il metabolismo o perdere peso, se non attraverso un approccio integrato che includa dieta equilibrata, movimento regolare, sonno di qualità e gestione dello stress.