Microsoft porta l’intelligenza artificiale nelle chat di WhatsApp: ecco come funziona

Microsoft ha compiuto un importante passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale, portando Copilot, il suo avanzato chatbot basato su AI, direttamente all’interno di WhatsApp. Questa nuova funzionalità è disponibile sia su app mobile che su PC, offrendo agli utenti un’ampia gamma di possibilità per interagire con l’intelligenza artificiale come se fosse un normale contatto.

Come funziona l’integrazione di Copilot su WhatsApp

L’integrazione di Copilot non è limitata solo alla versione mobile di WhatsApp, ma è disponibile anche su WhatsApp Web, ampliando l’accessibilità per chi utilizza il servizio da desktop. Per iniziare a usare Copilot su WhatsApp, è necessario scansionare un codice QR dal sito ufficiale di Microsoft. In pochi istanti, l’assistente sarà aggiunto alla lista dei contatti, pronto per assisterti in varie attività quotidiane.

Le funzionalità di Copilot su WhatsApp

Copilot si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze personali degli utenti, offrendo un’esperienza altamente personalizzata. Tra le sue numerose funzionalità, gli utenti possono:

Fare domande e ottenere risposte precise su qualsiasi argomento.

Ricevere suggerimenti per tutorial e guide.

Aiutare nella creazione di documenti o nella gestione di pagine web.

Generare contenuti creativi, come testi e immagini, grazie all’integrazione con DALL-E 3.

Organizzare idee e progetti, nonché trovare ispirazione per viaggi o attività creative.

Nonostante Copilot venga inizialmente proposto in inglese, gli utenti possono facilmente interagire con il chatbot in italiano. È sufficiente rispondere o richiedere esplicitamente l’uso della lingua italiana affinché Copilot si adegui. Questa flessibilità linguistica rende l’assistente ancora più accessibile per gli utenti italiani.

Copilot: esperienza completa su WhatsApp, Windows e web

La versione di Copilot su WhatsApp offre la stessa gamma completa di funzionalità disponibili su Windows e web, garantendo una coerenza nell’esperienza utente. L’AI permette di interagire naturalmente, rendendo WhatsApp non solo un’app di messaggistica, ma un vero e proprio strumento di produttività, capace di rispondere in tempo reale e adattarsi alle esigenze quotidiane.