Motörhead, le ceneri di Lemmy saranno esposte nel suo strip club preferito

A nove anni dalla sua morte, Lemmy Kilmister, rocker tra i più iconici e influenti della storia del metal, fa ancora parlare di sé. Le sue ceneri, infatti, continuano a fare notizia e questa volta verranno esposte in uno dei luoghi preferiti dal frontman dei Motörhead, un posto che è stato davvero speciale nella vita di Lemmy.

Le ceneri di Lemmy nel suo strip club preferito

Una parte delle ceneri di Lemmy Kilmister, scomparso il 28 dicembre 2015, verranno portate a Londra, e più precisamente saranno esposte all’interno di un iconico strip club della città, lo Stringfellows, fondato nel 1980 da Peter Stringfellow, amico dello stesso Lemmy. Le ceneri saranno esposte il 18 dicembre e verranno conservate in un’urna a forma di cappello, ovviamente uno che richiami quello caratteristico del frontman. Per l’evento verrà poi organizzata una vera e propria cerimonia, alla quale parteciperà anche Phil Campbell, il chitarrista dei Motörhead, e una schiera di fedelissimi fan.

Non è la prima volta che le ceneri di Lemmy Kilmister fanno notizia. Una parte di queste, infatti, sono state conservate in un busto che quest’estate un gruppo di oltre 50 motociclisti in Harley Davidson ha scortato al Rock City, un locale di Nottingham dove la band ha tenuto diversi concerti tra il 1987 e il 2006. Un’altra parte delle ceneri di Lemmy è conservata al Rainbow Bar & Grill di Los Angeles. Un’altra parte ancora, invece, è stata sepolta a Wacken, nel nord della Germania, dove si celebra lo storico festival Wacken Open Air.

Un luogo speciale per Lemmy

Parlavamo di posti speciali, e in effetti lo Stringfellows a Londra è sempre stato uno dei luoghi preferiti di Lemmy. Lui stesso ne ha parlato durante un’intervista: ” È uno strip club di lusso. C’è sempre un benvenuto caloroso e conosco il proprietario, Peter, dal 1964″.

“Lo Stringfellows ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Lemmy. Amava lo spirito rock’n’roll che Peter portava al club, amava l’ambiente rilassato, e sicuramente anche la vista. So che si sentirà sollevato nel poter tornare a godersi uno dei suoi posti preferiti al mondo!”, ha affermato Todd Singerman, il manager dei Motörhead.