Scegliere la mozzarella giusta al supermercato può sembrare semplice, ma le insidie sono molte. Prezzo, aspetto, ingredienti e freschezza non sempre raccontano la verità. Per aiutare i consumatori, Altroconsumo ha pubblicato una nuova indagine che passa al setaccio le mozzarelle confezionate più diffuse, valutandone qualità, sicurezza e gusto. Il risultato è una classifica sorprendente che premia alcune marche insospettabili e boccia nomi noti.

Il test è stato condotto su mozzarelle da latte vaccino acquistabili nei principali supermercati italiani. I prodotti sono stati analizzati in laboratorio per composizione, igiene e veridicità dell’etichetta, ma anche sottoposti a una prova d’assaggio da parte di esperti.

La classifica

Nella classifica generale, il punteggio massimo è stato 67/100. Le migliori mozzarelle secondo Altroconsumo sono:

Brimi Mozzarella – 67 punti

– 67 punti Bayernland Mozzarella Valfiorita – 67 punti

– 67 punti Merivio (Lidl) Mozzarella – 66 punti

– 66 punti Conad 3 Mozzarelle con Fermenti Lattici Vivi – 66 punti (Scelta di Altroconsumo)

– 66 punti (Scelta di Altroconsumo) Selex Mozzarella – 66 punti

– 66 punti Nonno Nanni Mozzarella – 65 punti

– 65 punti Pascoli Italiani (Eurospin) Mozzarella Fior di Latte – 63 punti

– 63 punti Land (Eurospin) Mozzarella – 63 punti

– 63 punti Esselunga Mozzarella – 63 punti

– 63 punti Coop 3 Mozzarelle – 62 punti

– 62 punti Brimi Fior di Latte di Latte Fieno – 62 punti

– 62 punti Vallelata Fior di Latte – 61 punti

– 61 punti Galbani Santa Lucia Tris – 59 punti

– 59 punti Spesotti (Coop) Mozzarella – 59 punti

– 59 punti Esselunga Fior di Latte Mozzarella – 54 punti

– 54 punti Pettinicchio Mozzarella Fiordilatte – 54 punti

– 54 punti Invernizzi Mozarì – 51 punti

– 51 punti Granarolo Mozzarella Fresca – 46 punti

– 46 punti Bio Cansiglio Mozzarella – 46 punti

Perché ci sono differenze così marcate tra una mozzarella e l’altra?

Altroconsumo valuta parametri oggettivi come il contenuto di grassi, proteine e umidità, ma anche aspetti più soggettivi come gusto, consistenza e profumo. Non meno importante è la correttezza delle etichette: troppe mozzarelle non riportano informazioni chiare sulla provenienza del latte o sulla presenza effettiva di fermenti lattici vivi.

Un prodotto di alta qualità deve:

Avere ingredienti semplici: latte, sale, caglio e fermenti.

Non contenere conservanti o additivi superflui.

Essere immerso nel liquido di governo trasparente.

Avere un colore bianco porcellanato e superficie lucida.

Fior di latte, mozzarella e DOP: cosa significano davvero queste diciture?

Molti consumatori confondono le varie tipologie di mozzarella:

Mozzarella è un termine generico che indica un formaggio fresco a pasta filata.

è un termine generico che indica un formaggio fresco a pasta filata. Fior di latte è mozzarella prodotta esclusivamente con latte vaccino intero.

è mozzarella prodotta esclusivamente con latte vaccino intero. Mozzarella di bufala campana DOP è protetta da disciplinare e può essere realizzata solo in alcune zone della Campania e del basso Lazio.

Conoscere la differenza aiuta a scegliere con più consapevolezza in base alle proprie esigenze e gusti.

Come ha testato Altroconsumo le mozzarelle

L’indagine è stata condotta acquistando in forma anonima le mozzarelle in normali supermercati. I prodotti sono stati analizzati sotto quattro profili:

Analisi di laboratorio: per verificare valori nutrizionali, grassi, proteine, presenza di fermenti e sicurezza microbiologica. Controllo etichettatura: chiarezza delle informazioni, provenienza del latte, diciture facili da capire. Test sensoriale: esame visivo, olfattivo e gustativo da parte di assaggiatori esperti. Rapporto qualità/prezzo: non sempre il prodotto più costoso è anche il migliore.

Mozzarella: meglio artigianale o da supermercato?

Chi ha tempo e possibilità, può sempre rivolgersi a caseifici locali per un prodotto più fresco e genuino. Tuttavia, grazie a test come quelli di Altroconsumo, anche al supermercato è possibile acquistare mozzarelle di buona qualità a prezzi accessibili. Sapere quali sono le marche più affidabili permette di scegliere con più sicurezza.