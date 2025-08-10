Da Neil Sedaka, il cantante della mia prima adolescenza, una lezione di vita: non bisogna mai arrendersi. C’è sempre una speranza di risalire la china.

È pur vero che non averne come ammiratore Elton John, ma il suo esempio va oltre ed è valido per tutti.

A 86 annni di età Neil Sedaka è stato protagonista di un nuovo rientro sulla scena, registrato dal New York Times con un lungo articolo di Bob Mehr e da Google con queste parole.

“Neil Sedaka, che attualmente ha 86 anni, sta vivendo una rinascita di popolarità grazie alle riedizioni dei suoi album classici, tra cui un’edizione speciale di “Sedaka’s Back”. È stato anche menzionato dal New York Times per la sua carriera di successo e il continuo impatto della sua musica. Sebbene abbia smesso di scrivere nuovo materiale, occasionalmente si esibisce dal vivo e si impegna a celebrare la sua eredità musicale”.

Sul New York Times Bob Mehr ha pubblicato la cronaca del nuovo ritorno di Neil Sedaka. Il cantante 86enne, in maglione di cashmere scuro e occhiali color tartaruga seduto al pianoforte al pianoforte si chinò verso il microfono e disse: “Sedaka è tornato… di nuovo!”

Era fine marzo, ricorda il giornalista, e il lounge del Vitello’s – un ristorante italiano vecchio stile nel cuore di Studio City, California – era gremito quella domenica sera per celebrare il cinquantesimo anniversario della sua rinascita professionale.

Il ritorno di Neil Sedaka

Cinquant’anni fa, Sedaka completò uno dei più straordinari ritorni nella storia della musica pop. Dopo una serie di successi canticchiabili – “Oh Carol”, “Calendar Girl”, “Happy Birthday Sweet Sixteen”, “Breaking Up Is Hard to Do” – le sue melodie frizzanti, cantate con un tono tenorile acuto, furono presto spazzate via, prima dall’arrivo dei Beatles e poi dai tumulti degli anni ’60.

Nei difficili anni che seguirono, ricorda Bob Mehr, Sedaka perse la sua fortuna, il suo contratto discografico e la sua autostima.

All’inizio degli anni ’70, Sedaka si esiliò in Inghilterra, dove ricostruì gradualmente la sua carriera, suonando in piccoli club. Un altro pianista e fan dichiarato, Elton John, fu alla fine l’ostetrica del suo ritorno nelle classifiche americane nel 1975, contribuendo alla pubblicazione del successo “Sedaka’s Back”, appena ristampato in una confezione deluxe in vinile.

Sul palco del Vitello’s, Sedaka presentò le canzoni che annunciarono il suo ritorno – “Laughter in the Rain”, “Bad Blood”, “Love Will Keep Us Together” – e sorrise raggiante mentre raccontava il suo viaggio dalla cima alla valle e ritorno.

“Vedi”, ha confidato a Bob Mehr nel suo cadenzato accento di Brooklyn, “sono un sopravvissuto”. Era seduto nell’ampio appartamento di West Hollywood che lui e sua moglie Leba, con cui era sposato da quasi 63 anni, chiamano casa dal 1976.

Negli anni ‘50 Sedaka scrisse il successo di Connie Francis “Stupid Cupid”, prima di lanciarsi come solista, entrando nella Top 20 con “The Diary” nel 1958. Nei cinque anni successivi, Sedaka ottenne una serie di successi, diventando la seconda star più importante della RCA, dopo Elvis Presley.

Ma la sua fortuna iniziò a declinare nel 1963 e nel 1966 l’etichetta lo licenziò. Peggio ancora, scoprì che il fidanzato di sua madre, che era stato il suo manager, aveva prosciugato i suoi risparmi. Sedaka tornò a promuovere le sue canzoni e a suonare il pianoforte nelle sessioni di registrazione di altri artisti. “Arrivavo a una sessione e mi dicevano: ‘Neil Sedaka?! Cosa ci fai qui?'”, ricorda. “Ma avevo moglie e due figli, quindi ogni centesimo contava. Ed era ancora un modo per esprimermi come musicista.”

Il suo primo tentativo di ritorno, la raccolta di canzoni del 1971 “Emergence”, fu un fiasco.

Sedaka si trasferì in Inghilterra quell’autunno, dove poté guadagnarsi da vivere suonando in un circuito di club per operai, tra cui il Batley Variety Club vicino a Leeds. “Cantavo tutti i vecchi successi per loro, era tutto quello che conoscevano”, disse. “Ma la gente era molto gentile, così iniziai a inserire alcune delle nuove canzoni”. Al Batley, Sedaka fu contattato dal manager musicale Harvey Lisberg con l’offerta di lavorare al materiale agli Strawberry Studios, dove i suoi clienti – Graham Gouldman, Lol Crème, Kevin Godley ed Eric Stewart, che presto sarebbero diventati la band pop di successo 10cc – avrebbero potuto sostenerlo, nella speranza di rilanciare la sua carriera discografica. “Ero un po’ in soggezione nei confronti di Neil, in realtà”, ha detto Gouldman in una recente intervista. “Era caloroso, divertente, ma allo stesso tempo serio. Prendeva assolutamente sul serio la sua musica.” La collaborazione tra Sedaka e i 10cc produsse un’alchimia immediata e un paio di album di successo nel Regno Unito, tra cui “Solitaire” del 1972 e “The Tra-La Days Are Over” l’anno successivo.

L’incontro con Elton John

Il destino intervenne nel backstage di un concerto dei Bee Gees quando Sedaka incontrò Elton John. “Mi disse che era un mio grande fan, che aveva comprato tutti i miei primi dischi”, ha detto Sedaka.

“Mi disse che era un mio grande fan, che aveva comprato tutti i miei primi dischi”, raccontò Sedaka. Pochi giorni dopo John si presentò nell’appartamento di Sedaka a Mayfair. “Elton entrò vestito in pompa magna, si sedette e suonò ‘Don’t Let the Sun Go Down on Me’, che aveva appena scritto. Poi chiese: ‘Cosa hai fatto?’ e io gli suonai ‘Laughter in the Rain’. Lui disse: ‘È un successo! Dobbiamo farti firmare per la mia etichetta’”. All’inizio del 1975, proprio mentre Sedaka si preparava a suonare per tre serate al Troubadour di West Hollywood, “Laughter in the Rain” raggiunse il primo posto nelle classifiche statunitensi. Dopo 12 lunghi anni, era di nuovo in cima alle classifiche.