Dopo due giorni di intenso confronto, Comune di Sanremo e Rai hanno raggiunto un’intesa nell’ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d’interesse per la scelta del partner incaricato dell’organizzazione e della trasmissione del Festival della Canzone Italiana. L’accordo sancisce quindi la permanenza della storica kermesse nella Città dei Fiori, come confermato da Viale Mazzini.

La delegazione Rai, composta da Francesco Spadafora (Direttore Affari Legali e Societari), Williams Di Liberatore (Direttore Intrattenimento Prime Time), Davide Di Gregorio (Direttore Staff Amministratore Delegato), Paola Marchesini (Direttrice Coordinamento Iniziative Strategiche e responsabile ad interim della Direzione Staff del Direttore Generale Corporate) e Alberto Longatti (Direttore Risorse Televisive e Artistiche), è stata accolta a Palazzo Bellevue dal sindaco Alessandro Mager insieme agli assessori Alessandro Sindoni ed Enza Dedali. Hanno preso parte all’incontro anche il capo di Gabinetto Giulio Camillino, la commissione tecnica di valutazione composta da Rita Cuffini (dirigente al turismo, presidente), Monica Di Marco (segretario generale) e Cinzia Barillà (dirigente servizi finanziari), oltre al consulente legale Harald Bonura. La Rai ha precisato che l’iter amministrativo proseguirà nei prossimi giorni con i necessari passaggi istituzionali, incluso l’esame da parte del Consiglio di Amministrazione, prima della chiusura definitiva della procedura.