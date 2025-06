Nel cuore verde delle Marche si nasconde un piccolo tesoro che sembra fermo nel tempo. Parliamo di Campofilone, un borgo dell’entroterra fermano che, tra atmosfere medievali e scenari da cartolina, incarna perfettamente lo spirito autentico di questa regione.

Con l’estate alle porte, scegliere una destinazione che unisca patrimonio storico, sapori unici e la possibilità di raggiungere il mare in pochi minuti è il sogno di molti viaggiatori. E Campofilone, avvolto dalla natura della Valle dell’Aso e a due passi dalla Riviera delle Palme, risponde a tutte queste esigenze con grazia e autenticità.

Dove il tempo si è fermato: un viaggio nel centro storico di Campofilone

Appena si varca una delle antiche porte d’accesso al paese, si ha l’impressione di essere entrati in un’altra epoca. Il centro storico di Campofilone, racchiuso da mura possenti, racconta secoli di storia attraverso i suoi vicoli in pietra, gli scorci pittoreschi e l’eleganza sobria delle sue architetture.

Uno dei simboli più rappresentativi è senza dubbio l’Abbazia di San Benedetto, affacciata su Piazza Umberto I. Questo edificio, risalente al IX secolo, testimonia l’importanza spirituale e culturale che il borgo ha ricoperto nel passato. Al suo interno, affreschi e dettagli architettonici affascinano anche i visitatori più distratti. A rendere ancora più speciale questo luogo è l’Orto Abbaziale, un giardino fortificato con una terrazza panoramica che regala una vista mozzafiato: da un lato la costa Adriatica, dall’altro i Monti Sibillini, in un abbraccio perfetto tra terra e cielo.

Tra le passeggiate da non perdere c’è anche il Viale dei Pini, una delle arterie verdi del borgo, che conduce fino alla Porta Marina, dove resistono nel tempo gli antichi stemmi comunali e quello dell’Abbazia benedettina di San Bartolomeo. Ogni pietra, ogni angolo racconta storie di un passato che non ha mai smesso di vivere nel presente.

Un nome, una pasta: i Maccheroncini di Campofilone IGP

Campofilone è celebre in tutta Italia — e non solo — per una pasta che ha fatto la storia della cucina marchigiana. I Maccheroncini di Campofilone IGP rappresentano una vera e propria eccellenza gastronomica, tramandata con cura di generazione in generazione.

Si tratta di sottilissimi fili di pasta all’uovo, ottenuti con lavorazioni artigianali che rispettano metodi antichi. A differenza di altre paste, non vengono cotti freschi ma essiccati lentamente, mantenendo così intatto il sapore intenso delle uova e la straordinaria tenuta in cottura.

Assaggiarli è un obbligo per chi visita il borgo. Il modo più tradizionale per gustarli? Accompagnati da un ragù ricco, denso e saporito, come quello preparato durante l’annuale Sagra dei Maccheroncini, che si tiene nel primo weekend di agosto e trasforma il paese in un’autentica festa del gusto.

Il gusto del piccante: il Festival del Peperoncino

Non solo pasta: Campofilone è anche sinonimo di sperimentazione gastronomica, e lo dimostra un altro appuntamento imperdibile che richiama appassionati da tutta Italia. Parliamo del Festival del Peperoncino, che si tiene ogni anno a fine agosto e che accende il borgo con oltre 40 varietà di peperoncini provenienti da tutto il mondo.

Un’occasione unica per conoscere sapori intensi, farsi coinvolgere da show cooking e approfondire i legami tra cucina e benessere. Anche chi non ama il piccante può godersi l’atmosfera vivace e colorata dell’evento, tra musica, stand e incontri culturali.

Un’estate tra borghi e mare: Marina di Campofilone ti aspetta

Una delle sorprese più belle per chi sceglie Campofilone come meta è la prossimità con il mare. In pochi minuti d’auto si raggiunge Marina di Campofilone, una località balneare che offre un’esperienza completamente diversa ma complementare rispetto al borgo antico.

Qui, le spiagge sono caratterizzate da un mix perfetto di sabbia fine e ghiaia dorata, ideali sia per famiglie che per chi cerca tranquillità. Il lungomare, curato e accogliente, invita a passeggiate al tramonto, mentre il mare, limpido e mai troppo affollato, garantisce momenti di relax assoluto. La presenza di stabilimenti, ristorantini sul mare e aree verdi completa un’offerta che rende Marina di Campofilone una meta perfetta per alternare cultura e svago.

La Valle dell’Aso: tra natura, frutteti e panorami da sogno

Campofilone è incastonato in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza. La Valle dell’Aso, che si estende tra le province di Fermo e Ascoli Piceno, è un susseguirsi di campi coltivati, frutteti profumati, vigneti e borghi arroccati, tutti da esplorare.

Durante la bella stagione, questa zona si anima con mercatini agricoli, percorsi enogastronomici e attività all’aria aperta: trekking tra colline, giri in bici, degustazioni in cantina e molto altro. La valle è anche uno dei principali polmoni agricoli delle Marche, famosa per la produzione di pesche, albicocche e mele di altissima qualità.

Per chi ama viaggiare lentamente, godendo dei piccoli dettagli, ogni curva della valle riserva paesaggi da cartolina, tra scorci rurali e vedute che spaziano fino al mare.

Perché visitare Campofilone ora

Ogni stagione ha il suo fascino, ma inizio estate è forse il momento perfetto per visitare Campofilone. Le temperature sono miti, le giornate lunghe e luminose, l’afflusso turistico ancora contenuto. È il periodo ideale per vivere il borgo nella sua autenticità, senza fretta, scoprendo le sue eccellenze gastronomiche, le sue bellezze artistiche e la gentilezza delle persone che lo abitano.

Inoltre, in questa fase dell’anno, le spiagge di Marina di Campofilone offrono il meglio di sé, con giornate calde e acque perfette per il primo tuffo della stagione.