Non è impossibile eliminare l’odore del vino dalle bottiglie: questo ‘vecchio’ rimedio è infallibile

Con il vecchio rimedio della nonna finalmente si potrà eliminare, senza fatica, l’odore di vino dalle bottiglie: sarà un gioco da ragazzi.

In un’epoca in cui l’inquinamento e il cambiamento climatico stanno avendo effetti devastanti sul pianeta, è importante cercare, nel nostro piccolo, di fare qualcosa che possa avviare un’inversione di rotta. Il riciclo e il riutilizzo, ad esempio, sono i primi passi da poter fare in completa autonomia in casa, che possono aiutare a creare meno rifiuti possibili.

Infatti, secondo alcuni studi, è proprio in casa che ogni giorno si effettua un’enorme quantità di sprechi. Sono ancora troppe le cattive abitudini che tendono a far gettare con estrema facilità oggetti che in realtà possono avere una seconda vita.

E per dimostrare quanto appena detto, basti pensare a quanto possa tornare utile riutilizzare delle vecchie bottiglie di vino. Perfette non solo per contenere altri bevande, potranno diventare anche degli oggetti di arredo unici e personali.

Odore di vino nelle bottiglie di vetro, con questo trucco si andrà ad eliminare per sempre

Il vino è tra le bevande più amate nel nostro paese, è il perfetto abbinamento ad ogni tipo di portata e dona quel tocco in più a pranzi e cene. Ecco perché in casa non mancano mai bottiglie vuote da poter riutilizzare. Ovviamente, prima di poter dare inizio alla parte creativa è fondamentale riuscire ad eliminare del tutto l’odore di vino rimasto all’interno.

Un compito all’apparenza semplice, ma che in realtà può diventare più complicato del dovuto. Con i trucchetti giusti, però, anche l’odore più forte verrà debellato definitivamente e senza alcuna fatica. Poche mosse e finalmente le bottiglie di vino saranno pronte per essere riutilizzate.

In genere, una delle prime cose che si fa quando una bottiglia è vuota, è quella di passarla sotto il getto dell’acqua corrente. Purtroppo però, solo questo non basta e spesso si continuerà a sentire l’odore del vecchio contenuto. Per eliminarlo del tutto, quindi, e per poter riutilizzare la bottiglia, il trucchetto è quello di usare l’immancabile bicarbonato.

Questo ‘ingrediente’ tutto fare, onnipresente in casa, ha un’elevatissima capacità di assorbire gli odori. Quindi, non si dovrà fare altro che riempire la bottiglia con acqua calda, aggiungere 2-3 cucchiaini di bicarbonato e lasciare agire circa 15 minuti. Passato questo tempo, svuotare l’intera bottiglia e risciacquarla un paio di volte. Basterà questo e sarà pronta per essere riutilizzata come più ci pare.