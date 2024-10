Non pulire queste cose con il bicarbonato: la lista

Sapete che è meglio non pulire tutta una serie di cose con il bicarbonato perché altrimenti si rovinano? Per comodità abbiamo preparato una lista così da averla sempre a portata di mano.

Ci sono diversi oggetti che non vanno puliti con il bicarbonato di sodio, sebbene specialmente sul web molti parlino di questa sostanza come un prodotto che può andare bene per pulire qualsiasi cosa. In realtà non è così.

La prossima volta che vi infilerete i guanti per dedicarvi alla pulizia della casa tenere a mente che ci sono tutti questi oggetti che trovate elencati nella lista di seguito, che è meglio pulire con altri metodi e usando altri prodotti.

La lista delle cose da non pulire con il bicarbonato di sodio

Tra i rimedi della nonna per la pulizia della casa c’è il bicarbonato di sodio, un prodotto naturale, un sale largamente usato per le sue proprietà pulenti, deodoranti ed igienizzanti. Lo si usa a secco per pulire e deodorare i tappeti, insieme all’acqua per creare una pasta da spalmare per pulire le incrostazioni dalle pentole, ad esempio.

Il bicarbonato si usa anche per pulire e togliere la ruggine oltre che per eliminare le muffe dalle pareti o dal bordo della doccia. Eppure ci sono tante cose che è meglio non pulire con questo rimedio naturale.

Denti

Ad esempio, vi hanno detto che si può creare un dentifricio naturale con il bicarbonato? State attenti, sbiancare i denti in questo modo è possibile ma dal momento che questo sale è sotto forma di granuli ed è dunque leggermente abrasivo, a lungo andare può rovinare lo smalto dei denti irrimediabilmente.

Ad esempio, vi hanno detto che si può creare un dentifricio naturale con il bicarbonato? State attenti, sbiancare i denti in questo modo è possibile ma dal momento che questo sale è sotto forma di granuli ed è dunque leggermente abrasivo, a lungo andare può rovinare lo smalto dei denti irrimediabilmente. Oggetti in alluminio

Il bicarbonato non è adatto a pulire gli oggetti in alluminio come pentole coperchi e padelle anche con il rivestimento antiaderente, e la classica moka con cui ogni giorno milioni di italiani preparano il caffè.

Il bicarbonato non è adatto a pulire gli oggetti in alluminio come pentole coperchi e padelle anche con il rivestimento antiaderente, e la classica moka con cui ogni giorno milioni di italiani preparano il caffè. Oggetti placcati

Il motivo è sempre lo stesso, può rovinare e opacizzare le superfici creando strisce.

Il motivo è sempre lo stesso, può rovinare e opacizzare le superfici creando strisce. Gioielli

Assolutamente è meglio usare un detergente neutro delicato.

Assolutamente è meglio usare un detergente neutro delicato. Ceramica

Riga lasciando una patina bianca se non risciacquato in modo adeguato.

Riga lasciando una patina bianca se non risciacquato in modo adeguato. Argenteria

Il bicarbonato lascia segni sulla superficie per l’effetto abrasivo generato dal suo strofinamento.

Il bicarbonato lascia segni sulla superficie per l’effetto abrasivo generato dal suo strofinamento. Legno

Intacca la superficie di questo materiale naturale.

Intacca la superficie di questo materiale naturale. Vetro

Si formano striature e opacità.

Si formano striature e opacità. Marmo, granito e tutti i tipi di pietra naturale

Ne elimina la lucentezza, può graffiare e alterare il colore.

A volte tra i rimedi fai da te della nonna per la salute della pelle e per lavare i capelli senza shampoo è indicato il bicarbonato di sodio, ma date le sue proprietà alcaline e abrasive sarebbe bene limitare al massimo il suo uso nella cosmesi, per evitare possibili irritazioni e infiammazioni.