Non spendere decine di euro per i trattamenti, il miglior balsamo lo compri al supermercato e costa 3 euro

Il balsamo è uno dei prodotti per la cura del proprio corpo, in questo caso i capelli, tra i più utilizzati, ecco i migliori in circolazione.

Prendersi cura del proprio corco e della propria bellezza è una pratica, anche quotidiana, a cui molti non rinunciano, per fortuna, oggi non è nemmeno più una prerogativa delle donne. Sono tantissimi gli uomini che anche mediante l’utilizzo di prodotti curano la propria pelle, i loro capelli.

Per le donne, in particolare, prendersi cura dei propri capelli è fondamentale. I capelli , le acconciature in una donna fanno parte del proprio look sono quelli che danno un’anima, una personalità. Dal colore dei capelli e da una acconciatura, spesso si può intuire il carattere di una donna.

Il balsamo migliore secondo Altroconsumo

In tantissimi casi, proprio per non sbagliare, le donne ricorrono alle mani esperte di un professionista. Anche per i capelli, infatti, esistono tantissimi prodotti e tanti trattamenti da applicare per renderli voluminosi, splendidi, accesi, morbidi e così via. Per un prodotto, in particolare, però, non c’è bisogno di spendere un capitale. Ci sono dei prodotti che possiamo trovare, facilmente, sugli scaffali dei supermercati a dei costi davvero eisgui che si prenderanno cura dei nostri capelli.

L’associazione di consumatori, Altroconsumo, non nuova a questo tipo di ricerche, infatti, ha analizzato tantissimi di questi prodotti arrivando a stilare una vera e propria classifica dei migliori. Stiamo parlando, naturalmente, di uno dei prodotti più utilizzati insieme allo shampoo, ossia il balsamo. Questo prodotto, infatti, può essere considerato un autentico toccasana per i capelli. Il balsamo aiuta a tenerli morbidi, evitando che si formino quei nodi fastidiosi e dolorosi al passare della spazzola.

Ebbene proprio grazie all’associazione di consumatori, oggi, sappiamo che i balsamo migliori si trovano a pochi euro sugli scaffali del supermercato. Non c’è bisogno, dunque, di spendere cifre esorbitanti o di rivolgersi ad unguenti di cui, spesso, è dubbia anche la provenienza. I grandi marchi, quelli pubblicizzati in ogni dove, tengono fede alle proprie promesse presentandoci un prodotto all’altezza, economico e funzionale.

Marchi conosciuti e costi contenuti

Altroconsumo, come spesso fa con diversi prodotti, ha preso in considerazione molti campioni ed alcune delle loro caratteristiche principali. Ad ogni balsamo, dunque, è stato assegnato un punteggio su una scala da 0 a 100. Il prodotto che, quindi, alla fine è stato considerato il migliore ha ottenuto un punteggio di 88/100 e parliamo dell’Ultra Dolce di Garnier Acqua di cocco e Aloe Vera, un prodotto che si trova in commercio ad un prezzo intorno ai 2,70 euro.

Un prezzo relativamente basso se si considera che il balsamo è un prodotto che va usato in piccole quantità, per cui la durata è molto più lunga rispetto, ad esempio, ad uno shampoo. In classifica a seguire ci sono prodotti come: Pantene Linea Classica Balsamo, H&S Balsamo Supreme Idrata, Euphidra Balsamo Idratante e Ammorbidente.