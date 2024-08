Non usare mai così il bicarbonato in casa: rischi dei danni impressionanti

Attenzione ad usare il bicarbonato in questo modo in casa: i rischi posso essere davvero alti, meglio smettere subito.

In un’epoca in cui l’inquinamento sembra non avere freni, c’è bisogno di qualcosa di concreto per cercare di arrestare il fenomeno. Piccole azioni quotidiane, che possono, passo dopo passo, contribuire a salvaguardare l’ambiente.

Ed è proprio in casa che bisogna subito adottare sani comportamenti, che non solo garantiranno un notevole risparmio economico a fine mese, ma permetteranno anche di usare prodotti naturali per le pulizie di casa e non solo. È proprio il caso di dire “due piccioni con una fava”.

Infatti, in natura sono davvero tantissimi i ‘prodotti’ che possono egregiamente sostituire i più comuni detersivi commerciali, con un importante differenza: di chimico non hanno assolutamente nulla e hanno un costo nettamente inferiore. Il bicarbonato, ad esempio, rientra ampiamente in questa categoria e i suoi utilizzi alternativi sono davvero geniali.

Mai usare il bicarbonato in questo modo: i rischi sono davvero grossi, meglio evitare di farlo

Il bicarbonato è uno di quegli ingredienti che in cucina non manca mai. I suoi usi più comuni sono noti a tutti, ma ci sono anche degli utilizzi alternativi che in pochi conoscono e sono perfetti per sostituire tutti quei prodotti in vendita al supermercato.

Tuttavia, anche in questo caso c’è il rovescio della medaglia, perché in realtà ci sono degli aspetti negativi del bicarbonato da non sottovalutare. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, esistono degli utilizzi assolutamente vietati.

Anche se si tratta di un prodotto completamente naturale, il bicarbonato ha delle controindicazioni se usato in modo errato. In particolare, ci sono degli usi assolutamente vietati e che possono far correre dei rischi anche piuttosto seri.

Ad esempio, il bicarbonato non andrebbe mai usato frequentemente per lavare il bucato. A lungo andare, infatti, potrebbe danneggiare i tessuti rischiando di rovinarli irrimediabilmente. Un lavaggio occasione potrebbe andare anche bene, ma farlo diventare un’abitudine no.

Anche mescolare aceto e bicarbonato è una pratica assolutamente vietata. Pur essendo una combinazione molto usata, in realtà i due prodotti mescolati tendono a creare una reazione chimica che annulla e vanifica le proprietà di entrambi. In questo modo non saranno più efficaci.

Infine, c’è stato un periodo in cui andava di moda usare il bicarbonato per sbiancare i denti. Ebbene, mai nulla di più sbagliato. Un uso prolungato potrebbe danneggiarli rendendoli più sensibili. Meglio sempre rivolgersi ad un professionista per questo.