Occhiaie e borse sotto gli occhi: cause e rimedi

Se soffrite di occhiaie e borse sotto gli occhi vale la pena indagare quali sono le possibili cause e i rimedi per alleviarle.

La presenza delle occhiaie o delle borse sotto gli occhi è un inestetismo comune sia agli uomini che alle donne e al di là di fattori genetici ci sono anche delle cause ben precise che determinano la loro comparsa.

Di seguito andiamo proprio ad analizzare da vicino questa condizione molto comune scoprendo quali sono anche i rimedi più usati per potersi sbarazzare sia delle occhiaie che delle borse sotto gli occhi. Che sono due difetti cutanei ben diversi tra di loro e non vanno confusi.

Le cause delle borse e delle occhiaie

La pelle del viso intorno agli occhi è molto sottile e delicata e determinati fattori possono influire nella manifestazione di inestetismi cutanei come le borse e le occhiaie, che sono causate da agenti diversi.

Infatti, mentre le occhiaie sono caratterizzate da una colorazione blu-grigia della pelle sotto alle palpebre dovuta ai capillari troppo dilatati oppure a un accumulo di melanina, le borse sono dovute a più adipe (grasso) che si deposita o a un accumulo di siero e acqua tra le cellule adipose.

Si tratta quindi di due fenomeni molto diversi tra di loro. Le occhiaie sono strettamente connesse al sistema circolatorio, in particolare al microcircolo, quando il sangue non scorre fluidamente. Le borse sono rigonfiamenti dovuti a perdita di elasticità, soprattutto a causa di una cattiva circolazione linfatica.

Lo stile di vita può influire molto sul manifestarsi di entrambi gli inestetismi che sono quindi accentuati da una vita sregolata, fumo, mancanza di sonno, abuso di alcol e di caffè, eccessi alimentari, stress e affaticamento fisico e mentale. Le borse, però, possono anche essere un sintomo di patologie che interessano gli occhi stessi, la tiroide, il cuore o i reni.

Quali sono i rimedi più efficaci

Per cercare di combattere o almeno di attenuare le occhiaie o le borse sotto gli occhi occorre prima di tutto cercare di alimentarsi in modo corretto con frutta e verdura ricche di vitamina C, vitamina K e flavonoidi.

Poi si possono alleviare sintomi come il colore scuro, il gonfiore o gli occhi infossati applicando degli impacchi freddi di camomilla sul contorno occhi e piccoli cubetti ghiaccio avvolti in un telo per pochi minuti.

Un altro aiuto può venire dal tipo di cuscino che si usa per dormire. Deve essere abbastanza alto per consentire al sangue intorno alle orbite di fluire senza ristagnare.

Ci sono poi cosmetici specifici per ridurre sia il colore bluastro che il gonfiore a base di acido ialuronico. Infine scoprite anche come togliere le occhiaie con le verdure seguendo dei trattamenti naturali e anche low cost.