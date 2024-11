Ogni quanto vanno cambiate le lenzuola: arriva la risposta

Una delle domande che in tanti si pongono è ogni quanto vanno cambiate le lenzuola del letto per mantenere un livello di igiene accettabile. Ecco la risposta.

Dormire in un letto appena rifatto con lenzuola fresche di bucato è uno dei piaceri della vita ma purtroppo la sensazione di pulito svanisce dopo poco. I motivi possono essere molti, si va dalla polvere che si deposita tra i tessuti alle secrezioni del corpo che vanno a macchiarli, passando dalle cellule morte rilasciate dalla pelle fino agli acari, funghi, muffe e batteri.

Per evitare di dormire nel pattume è necessario lavare con una certa frequenza le lenzuola. Ovviamente anche le federe dei cuscini e pure le coperte e i copriletto in modo da garantire un ambiente ben igienizzato nel quale riposare. Ogni quanti giorni va azionata la lavatrice, quindi?

Quanti giorni far passare tra un cambio delle lenzuola e l’altro

Pulire la casa in modo appropriato è essenziale per vivere in un ambiente sano e privo di batteri e germi che possono nuocere alla salute. Nel letto si crea un microclima adatto alla proliferazione di ospiti indesiderati che trovano tutte le condizioni per vivere e prolificarsi, parliamo anche di funghi e muffe oltre che di acari della polvere.

Al proposito, gli esperti consigliano di non rifare il letto subito dopo essersi svegliati ma di far trascorrere un lasso di tempo adeguato che possa far rinfrescare le lenzuola calde. Questo perché proprio le temperature più alte favoriscono lo sviluppo di parassiti. Lo ha detto pure il biologo Stephen Pretlove, direttore del laboratorio di Scienza della tecnologia applicata agli ambienti dell’Università di Kingston, in Inghilterra. Il quale ha realizzato proprio uno studio in merito.

Egli sostiene che: “Per gli acari le condizioni che si trovano nel letto sono migliori rispetto a quelle fuori”. Lasciando il letto in disordine si facilita la loro eliminazione“. Il motivo sta nel fatto che questi parassiti possono sopravvivere solo ricavando l’acqua di cui hanno bisogno dall’ambiente. Per cui “lasciare il letto sfatto durante il giorno elimina l’umidità dalle lenzuola e fa sì che gli acari si disidratino e, dopo un po’ muoiano“.

Per lavare le lenzuola e rendere il letto adatto a essere abitato in tutta sicurezza per la salute occorre avviare dei cicli in lavatrice con una temperatura minima di 60 gradi. Ma ogni quanto vanno cambiate le lenzuola? Gli esperti indicano di farlo una volta a settimana. Si può anche “sgarrare” di qualche giorno, ma non bisognerebbe mai oltrepassare i 12 giorni.