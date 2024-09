iOpere d’arte rubate o di oscura provenienza: se ne trovano in molti musei nel mondo. Accende un faro lo ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) con la notizia che il Metropolitan Museum of Art di New York ha nominato un dirigente di una delle più grandi case d’asta del mondo come nuovo capo dell’ufficio che si occupa della ricerca sulla provenienza delle opere d’arte.

Questo dopo un intenso esame sulle oscure origini di centinaia di opere nella sua collezione.

Una squadra per scoprire le opere d’arte rubate

In un lungo articolo sul sito dello ICIJ, Joanna Robin riferisce che

Lucian Simmons guiderà una squadra appena creata con il compito di perlustrare la collezione del Met e valutare potenziali acquisizioni, per identificare proprietà culturali e oggetti che potrebbero avere provenienza dell’era nazista. Inizierà il ruolo a maggio, circa un anno dopo l’annuncio.

Simmons attualmente ricopre il ruolo di responsabile globale delle restituzioni per iSotheby’s, dove lavora da quasi 30 anni.

Un male comune a mezzo mondo

La sua nomina ha suscitato scetticismo da parte di alcuni nel mondo dell’arte. Come il Met, Sotheby’s è stato accusato di chiudere un occhio su documenti di origine inadeguati o sospetti.

Ma il direttore del Met Max Hollein ha dichiarato al New York Times che l’esperienza di Simmons lo ha qualificato in modo univoco per il ruolo.

“Probabilmente ha dovuto affrontare più problemi da Sotheby’s rispetto a molte altre istituzioni”, ha detto Hollein. “Devi esaminare e scrutare un numero enorme di oggetti. È qualcuno che capisce la teoria ma ha anche un atteggiamento molto pratico”.

Il Met è stato recentemente costretto a fare i conti con la misura in cui la sua collezione di oltre 1,5 milioni di opere comprende manufatti saccheggiati, in parte a causa delle indagini delle forze dell’ordine e dei media, compreso il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi.

Nel marzo 2023, l’indagine Hidden Treasures dell’ICIJ ha identificato almeno 1.109 opere nel catalogo del museo precedentemente possedute da persone incriminate o condannate per crimini contro le antichità; 309 di loro erano in mostra. I risultati hanno coinciso con una raffica di sequestri di opere rubate al Met da parte dei pubblici ministeri.

Da allora il museo ha promosso diversi rimpatri di alto profilo, incluso un recente accordo per restituire 14 sculture antiche alla Cambogia e due alla Thailandia.

Undici delle 16 opere rimpatriate sono state segnalate dall’ICIJ nelle domande inviate al Met come parte di un’indagine sui suoi rapporti con importanti istituzioni artistiche, pubblicata nell’ottobre 2021 con Finance Uncovered e The Washington Post.

L’anno scorso, la National Gallery of Australia ha annunciato che avrebbe restituito alla Cambogia tre statue di bronzo millenarie acquistate da Latchford nel 2011 per 1,5 milioni di dollari.

“È molto, molto raro che gli oggetti abbiano il livello di provenienza di cui avremmo bisogno per poterli acquisire eticamente”, ha affermato.

Come i musei più importanti, le case d’asta sono state criticate per aver beneficiato di catene di approvvigionamento oscure che consentono il traffico di antichità di valore.

Sotheby’s è stata anche coinvolta in diversi scandali sulla provenienza e accusata di vendere oggetti saccheggiati dai nazisti.

“Sotheby’s è stato leader in un mercato dell’arte in cui ignorare le preoccupazioni sulla provenienza degli oggetti di proprietà culturale è stata la norma”, ha affermato la storica dell’arte Angela Chiu, esperta di arte asiatica e mercato delle antichità.

“Quali che siano le qualità personali dell’individuo, il passaggio del Met alla casa d’aste segnala che al Met tutto procede come al solito e inevitabilmente solleva scetticismo sulla nuova attenzione dichiarata del museo alla provenienza e alla restituzione dei beni culturali”.

Nella sua dichiarazione sulla nomina di Simmons, il Met ha anche annunciato che diversi ricercatori appena assunti o promossi si sarebbero uniti all’unità di provenienza, portandone il numero da sei a 11.

