Con l’arrivo della primavera torna anche uno degli appuntamenti più attesi (e discussi) dell’anno: il passaggio all’ora legale. Un cambiamento che incide sulla vita quotidiana, sul sonno e sulle abitudini di milioni di persone.

Nel 2026, il cambio dell’ora avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Alle 2:00 del mattino, le lancette andranno spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Questo significa una cosa molto semplice: si dormirà un’ora in meno, ma in cambio le giornate sembreranno subito più lunghe.

Quando arriva l’ora legale nel 2026

La data da segnare è quella dell’ultimo weekend di marzo. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 entrerà ufficialmente in vigore l’ora legale in Italia. Negli ultimi anni si è notato un leggero anticipo rispetto al passato, un andamento che continuerà anche nei prossimi anni fino alla fine del decennio. Si tratta però di una variazione legata al calendario e non a una modifica strutturale del sistema.

In ogni caso, la regola resta sempre la stessa: il cambio avviene l’ultima domenica di marzo.

Come spostare le lancette

Il passaggio all’ora legale è molto semplice ma ha un impatto immediato. Alle 2:00 di notte si passa direttamente alle 3:00. Questo comporta la perdita di un’ora di sonno nella notte del cambio, ma permette di guadagnare più luce nelle ore serali.

Oggi molti dispositivi elettronici – come smartphone, computer e smartwatch – aggiornano automaticamente l’orario. Tuttavia, è sempre bene controllare orologi analogici, forni e dispositivi non connessi.

Cosa cambia nella vita quotidiana

Il cambiamento più evidente riguarda la luce naturale. Con l’ora legale, le giornate sembrano subito più lunghe perché il tramonto avviene più tardi. Questo significa più tempo per attività all’aperto, sport o semplicemente per godersi la luce dopo il lavoro.

Al contrario, al mattino farà giorno un po’ più tardi, soprattutto nelle prime settimane dopo il cambio. Per molte persone, l’impatto principale è legato al ritmo sonno-veglia. Anche se si tratta solo di un’ora, il corpo può impiegare qualche giorno per adattarsi, soprattutto per chi ha orari regolari o soffre di disturbi del sonno.

Perché esiste l’ora legale

L’ora legale è stata introdotta per sfruttare meglio la luce naturale durante i mesi più caldi. L’obiettivo principale è ridurre il consumo di energia elettrica, spostando le attività quotidiane verso le ore con maggiore luce. In questo modo si utilizza meno illuminazione artificiale, con un conseguente risparmio energetico.

Negli ultimi anni si è discusso molto sull’utilità reale di questo sistema, ma al momento resta in vigore in gran parte dei Paesi europei, Italia compresa.

Fino a quando resta in vigore

L’ora legale accompagnerà tutta la primavera e l’estate. Nel 2026 resterà attiva fino a domenica 25 ottobre, quando si tornerà all’ora solare. In quel caso, le lancette andranno spostate indietro di un’ora e si guadagnerà un’ora di sonno.

Il ciclo, quindi, si ripete ogni anno: avanti a marzo, indietro a ottobre.