Ottobre caldo per i casinò game e gli altri giochi online

Il mondo del gioco online continua a far registrare dati positivi, mese dopo mese. Anche a ottobre, confermando quanto avvenuto in passato, il mercato ha fatto registrare un deciso segno positivo. La spesa nei giochi online, infatti, è aumentata del 17% rispetto a quella dello stesso periodo del 2022. In cifre sono ben 210,5 i milioni di euro incassati nel corso del decimo mese dell’anno, circa 30 milioni in più rispetto a ottobre dell’anno scorso. Quando si parla di spesa si intende la differenza tra soldi investiti nei giochi e soldi vinti, dunque in pratica indica l’importo complessivo delle perdite dei giocatori. Insieme alla spesa, aumenta anche la raccolta, dei casinò online con soldi veri, passata da 4,6 miliardi di ottobre 2023 a 5,3 miliardi di quest’anno, con un incremento del 15%.

I dati del gioco a distanza

Tra i giochi con soldi veri che crescono nelle preferenze dei giocatori italiani oltre ai classici casinò game e alle slot machine, c’è il poker a torneo, che a ottobre vede un incremento della spesa del 10%. Nei tornei proposti dai migliori siti online con licenza sono stati spesi ben 9,3 milioni di euro, con una raccolta passata a 112,4 milioni di euro, dai 104 milioni circa di ottobre 2022. In calo invece la modalità di gioco di poker cash, con una raccolta diminuita del 2,5%.

Tra i giochi online per guadagnare soldi veri riscuote un successo crescente anche il bingo, la cui raccolta è aumentata del 6,5% rispetto all’anno precedente. Analizzando la spesa, l’incremento da ottobre 2022 e lo stesso mese di quest’anno è stato del 8,1%.

I siti top di giochi online per guadagnare soldi veri

A dominare il settore del gioco online a distanza legale, vi è una triade di casinò online sicuri soldi veri, che riscuote consensi anche nel gioco in presenza, sul territorio. Alcuni dei migliori siti di casinò italiani, infatti detengono le prime posizioni in classifica, per quanto riguarda le quote di mercato. Al primo posto con una quota sulla spesa del 21,37% c’è Lottomatica, leader indiscusso del settore dei casinò games. A seguire, in seconda posizione e con un grosso distacco, altri due operatori della tradizione italiana: Sisal, con il 9,12% e Snai, con una quota sul mercato dell’8,25%.

In quarta posizione c’è Pokerstars che ottiene una quota del 6,63% del mercato dei giochi. Ma c’è da dire che le cose cambiano se si valutano esclusivamente i dati relativi al poker a torneo. In questo caso spicca il successo di un operatore specializzato come Pokerstars, la cui quota di mercato è di ben il 39,50%, mentre Lottomatica si posiziona al secondo posto con il 17,86%. Tali numeri indicano come i giocatori appassionati di casinò online soldi veri, facciamo spesso delle scelte in base al gioco preferito e non semplicemente rispetto all’operatore che li propone.

Gli italiani e la fortuna, i premi milionari dei gratta e Vinci

I dati relativi alla raccolta di gioco dei primi 10 mesi del 2023, mostrano come questa sia una passione a cui gli italiani non rinunciano. Alla base vi è il fatto che quello dell’online gaming è una forma di intrattenimento e divertimento alla portata di tutti, da praticare in sicurezza sui siti legali anche tramite smartphone. Ma resta anche l’idea di rincorrere la fortuna, come mostrano le vendite dei gratta e vinci, che non riscontrano flessioni. Probabilmente spinte anche dai dati relativi alle vincite di un certo livello assegnate quest’anno.

Da gennaio a ottobre, grazie ai tagliandi fortunati sono stati assegnati in Italia circa 60 premi milionari, che hanno portato nelle tasche dei fortunati vincitori ben 151 milioni di euro. La Lombardia è la regione più premiata in questo ambito: dall’inizio del 2023 ha ottenuto ben 11 premi milionari. Al secondo posto Lazio ed Emilia-Romagna, ciascuna con sette vincite; sul terzo gradino del podio il Piemonte che ha visto la nascita di sei nuovi milionari. A quattro premi milionarie si attestano Veneto, Puglia, Toscana e Campania.

Tipicamente i gratta e vinci rimandano a una modalità di gioco vissuta di persona, dal tabaccaio o nella ricevitoria sotto casa. Ma anche i casinò online soldi veri, mettono a disposizione di tutti gli utenti registrati questa possibilità di gioco. Infatti i migliori siti con licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propongono, tra le varie sezioni, anche quella delle lotterie. Qui sono proposti i tradizionali giochi estrazione come Lotto, Superenalotto, 10 e lotto e tutti i tagliandi gratta e vinci. Li si può comprare comodamente online e grattare subito per scoprire se sì è baciati dalla buona sorte.