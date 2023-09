Tre amici vincono 2 milioni al Gratta e Vinci, uno però incassa senza dire niente agli altri

Tre (ex) amici di Verona, sono arrivati in Tribunale per un Gratta e Vinci. Sì, un biglietto fortunato da 2 milioni di euro. Il motivo del contendere? Uno avrebbe incassato la vincita in solitaria senza dire nulla agli altri.

Tre amici vincono al Gratta e Vinci ma finiscono per litigare

Dopo aver saputo della vincita da un giornale, i due denunciano il terzo per appropriazione indebita. Un tradimento fra amici, prima ancora che un reato. Lunedì, come racconta oggi il Corriere del Veneto, si è tenuta un’udienza in Tribunale, durante la quale sono stati ascoltati tre testimoni citati dalle parti civili.

Alla fine dell’udienza, si sono incontrati nel corridoio del tribunale e sono volate parole grosse. L’accusato ha dato del mafioso ad uno dei suoi ormai ex. Tanto è bastato per far intervenire ancora una volta la giudice che sta seguendo il caso e che ha chiesto al pubblico ministero di intervenire. Cause su cause, dunque, per quella che doveva essere una storia al lietissimo fine, grazie ad un biglietto vincente. Ora la giudice dovrà decidere a favore di chi dovrà essere divisa la vincita milionaria.

