Pancia piatta, ecco tutti i cibi che sgonfiano l’addome: l’elenco

Il vostro obiettivo è avere la pancia piatta e non sapete che esistono dei cibi che sgonfiano l’addome? È il momento di conoscere quali sono.

Mangiare bene significa stare in forma ma se avete dei problemi digestivi e la pancia piatta è oramai solo un ricordo vi sveliamo quali sono tutti gli alimenti che possono aiutarvi a sgonfiare l’addome in modo naturale.

Dopo aver letto questo elenco saprete con precisione cosa portare in tavola per ridurre in modo semplice e naturale il gonfiore della pancia dopo il pranzo o la cena.

Quali sono i cibi che sgonfiano per avere subito la pancia piatta

Iniziamo con il dire che il gonfiore addominale si può ridurre con un tipo di alimentazione naturale, per favorire il benessere dell’apparato intestinale è molto importante la tipologia di alimenti che ingerite e anche il modo di mangiare.

Infatti se siete soliti parlare mentre masticate sappiate che avete sempre sbagliato perché in questo modo è più facile introdurre aria nella pancia con la conseguenza di avere poi gonfiore addominale.

Allo stesso modo è bene evitare le bevande gassate che contribuiscono a creare gas nello stomaco, anche cibi molto grassi e ricchi di sale sono da evitare. Ad ogni modo l’elenco degli alimenti utili a sgonfiarvi per avere la pancia piatta sono i seguenti.

Mela. Il frutto che mangiato una volta al giorno toglie il medico di torno forse non è la soluzione a tutti i mali ma di certo può essere utile a liberare l’intestino. Grazie alla pectina contenuta nella mela favorisce il suo buon funzionamento evitando la fastidiosa stitichezza. Inoltre regola la fermentazione intestinale, riducendo la sensazione di gonfiore

Papaya. Questo frutto ricco di papaina favorisce la digestione ed elimina i liquidi in eccesso. In più la papaya è tra i cibi a caloria negativa che potete mangiare per dimagrire e ha ottime proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Ora che sapete quali sono gli alimenti migliori per dire addio alla sensazione della pancia gonfia potrete cominciare a inserirli nella dieta da subito.