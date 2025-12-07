La passata di pomodoro è uno dei prodotti più acquistati nei supermercati italiani e rappresenta un ingrediente essenziale per gran parte delle preparazioni domestiche. Nonostante l’ampia scelta sugli scaffali, individuare un prodotto realmente superiore non è semplice.

Per questo Gambero Rosso ha realizzato una nuova analisi comparativa, mettendo a confronto 28 etichette della grande distribuzione. Il risultato è una classifica aggiornata che aiuta i consumatori a orientarsi e a scegliere le passate che garantiscono il miglior equilibrio tra gusto, qualità e naturalità.

Come è stata valutata la miglior passata di pomodoro

La classifica nasce da una degustazione alla cieca condotta da un panel di professionisti: giornalisti gastronomici, chef e tecnici del settore. I campioni analizzati sono stati 28, provenienti dai principali brand presenti nei supermercati italiani. Ogni passata è stata assaggiata senza che i giudici conoscessero marca o confezione, così da garantire la massima imparzialità.

Durante il test sono stati considerati diversi aspetti sensoriali: il profumo del prodotto appena aperto, la densità al cucchiaio, la dolcezza naturale del pomodoro e l’equilibrio tra acidità e sapidità. Sono stati inoltre osservati colore e aspetto, che raccontano molto del metodo di lavorazione e del tipo di frutto utilizzato.

Al termine dell’analisi, solo le passate che hanno mostrato qualità costante e un profilo aromatico complesso sono entrate nella selezione finale.

La migliore passata di pomodoro del 2025 secondo Gambero Rosso

Al vertice della classifica si colloca la Passata di Pomodoro Verace di Cirio, un prodotto che ha convinto la giuria grazie alla sua immediatezza aromatica. Il pomodoro risulta pieno, maturo, senza eccessi di acidità e con una consistenza morbida ma non acquosa. Il profilo complessivo è stato considerato equilibrato, capace di adattarsi a diversi tipi di ricette: dalla pasta veloce al pomodoro al condimento di piatti più strutturati.

Questa passata si è distinta per la pulizia del sapore, caratteristica che la rende preferita da chi cerca un prodotto versatile ma con una forte identità.

Santa Rosa conquista il secondo posto

Medaglia d’argento per Pomodorissimo – La Passata Santa Rosa, una referenza che richiama alla memoria le conserve casalinghe preparate in estate. La sua unicità sta proprio nella rusticità controllata: il colore leggermente opaco e la consistenza meno uniforme sono indizi di una lavorazione meno industriale, fattore che la giuria ha premiato per autenticità.

Il gusto è intenso ma naturale, con una dolcezza armoniosa che la rende perfetta per sughi brevi, pizze e piatti dove la passata è protagonista e non semplice base.

Petti chiude il podio con una passata delicata e aromatica

Al terzo posto troviamo Il Delicato – Passata Extrafine Petti, un’etichetta che ha colpito gli esperti per la sua eleganza gustativa. È una passata setosa, omogenea, con un carattere definito ma mai aggressivo. Il pomodoro appare subito riconoscibile e la struttura aromatica viene descritta come profonda e armoniosa.

Il prodotto è ideale per chi cerca una passata raffinata, pensata per piatti in cui il sapore deve emergere senza risultare sovrastante.

Le migliori passate di pomodoro nei supermercati: la classifica

Oltre al podio, la degustazione ha individuato altre passate che meritano un posto tra le migliori grazie alla loro qualità costante. Pur con caratteristiche diverse, tutte hanno superato il test con giudizi positivi e convincenti.

Tra queste figurano la Passata di Pomodoro Vitale, apprezzata per la sua freschezza, e Fior di Passata Rodolfi, che si distingue per la densità cremosa e l’intensità aromatica. Non mancano marchi noti come Mutti, confermata tra le etichette più affidabili per costanza di sapore, e Casa Coricelli, che offre un prodotto dal profilo semplice ma gustoso.

La classifica completa:

) Passata di pomodoro Verace, Cirio

2) Pomodorissimo La Passata, Santa Rosa

3) Il delicato, Passata extrafine, Petti

4) Passata di Pomodoro, Vitale

5) Fior di passata, Rodolfi

6) Passata di Pomodoro, Mutti

7) Passata di pomodoro, Casa Coricelli

Cosa rende buona una passata di pomodoro

La degustazione ha portato alla luce un aspetto fondamentale: la qualità della passata non dipende soltanto dal tipo di pomodoro, ma anche da come viene lavorato. I prodotti migliori condividono caratteristiche comuni. La materia prima proviene da territori vocati come Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Campania, dove il pomodoro raggiunge la maturazione ottimale sotto il sole estivo. Inoltre la raccolta, spesso eseguita nelle prime ore del mattino, preserva la freschezza del frutto.

La lavorazione deve essere rapida: passano poche ore dal campo al vasetto per evitare ossidazioni e mantenere intatti aromi e colore. Anche la densità fa la differenza: una passata troppo liquida può indicare un pomodoro meno maturo o l’aggiunta di acqua durante il processo.

La naturalezza è un altro degli elementi premiati. Le passate più apprezzate sono quelle senza zuccheri aggiunti, senza sale in eccesso e con ingredienti ridotti al minimo. È il pomodoro, da solo, a dover raccontare la sua storia.

Perché scegliere una passata di qualità cambia davvero le ricette

La passata è un ingrediente apparentemente semplice, ma la sua resa può trasformare una ricetta. Una passata equilibrata permette di ottenere un sugo cremoso senza dover ricorrere a lunghi tempi di cottura. Il pomodoro maturo offre dolcezza naturale, riducendo la necessità di correggere l’acidità con zucchero o bicarbonato. Inoltre un prodotto di qualità mantiene aromi e colore anche dopo la cottura, rendendo più invitanti piatti come la pasta al pomodoro, le polpette al sugo o la classica parmigiana.

Scegliere una buona passata significa anche fare una scelta più consapevole: molte delle etichette premiate provengono da filiere controllate e da aziende che puntano sulla sostenibilità agricola e sulla tracciabilità del prodotto.