La Pasta De Cecco è una delle più amate e vendute e analizzandola il nutrizionista svela cosa contiene davvero.

La pasta è uno degli alimenti più amati e più venduti nel mondo. Nei vari supermercati italiani, ci sono davvero tante qualità di pasta realizzate dai diversi marchi. Dalla pasta di grano duro a quella integrale fino a quella biologica, tutte le varie qualità sono realizzate dalle case di produzione di pasta più famose in Italia.

Tra le più vendute c’è sicuramente la pasta De Cecco che si trova in tutti i supermercati e che offre non solo vari formati ma anche diverse linee per rispondere alle esigenze di tutti, ma cosa contiene realmente la pasta De Cecco? Quale qualità di grano viene utilizzata? A rispondere a tali domande è un esperto del settore.

Cosa contiene la pasta De Cecco? Svelata la qualità di grano utilizzata

La pagina Instagram “Prevenzione a tavola” seguita da più di un milione di followers insegna a conoscere il cibo che normalmente si acquista al supermercato e che poi viene messo a tavola. Su richiesta dei propri seguaci, l’esperto di “Prevenzione a tavola” ha così deciso di analizzare cosa contiene effettivamente un pacco di pasta De Cecco.

Sulla confezione, si legge: “Per una pasta di qualità superiore, i migliori grani italiani e del resto del mondo”. Quale grano, dunque, viene utilizzato per confezionare la pasta De Cecco? Sulla confezione non vengono specificati i Paesi da dove proviene il grano, cosa consentita dalla normativa, mentre il Paese di molitura è l’Italia.

Secondo un articolo de Il Fatto Alimentare, De Cecco miscela i grani italiani con grani provenienti da Arizona, California, Australia e Francia. Il motivo per cui si preferisce la miscela? Perché il grano italiano viene utilizzato per il sapore mentre i grani del resto del mondo per la loro qualità e quantità di proteine.

Anche la linea integrale utilizza grani italiani e del resto del mondo. La linea integrale biologica, invece, utilizza solo grani dell’Unione Europea e la linea biologica non integrale utilizza grani 100% italiani. Tutte informazioni che si possono trovare anche sul sito ufficiale di De Cecco.

Insomma, in base alle varie esigenze, vengono scelti grani di diverse qualità per offrire prodotti ottimi ai clienti e adatti a tutte le esigenze.