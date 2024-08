Pentole e padelle a prova di macchie: questo ingrediente ‘impensabile’ rimuove ogni incrostazione senza sforzi

Avere pentole e padelle a prova di macchia è un desiderio comune, da oggi grazie a questo ‘insolito’ ingrediente sarà possibile.

In cucina sono tanti gli ausili di cui ci avvaliamo quando ci mettiamo ai fornelli. A partire dai classici utensili come mestoli, coltelli e forbici, fino ad arrivare alle indispensabili pentole e padelle, è proprio grazie al loro utilizzo, infatti, che sarà possibile cucinare tutto quello che ci passa per la testa.

Qualsiasi sia la forma e indipendentemente da quale sia il materiale di cui sono fatte, però, è bene sapere che anche pentole e padelle necessitano di una pulizia approfondita, non solo per eliminare grasso e sporco, ma soprattutto per garantire sempre il massimo dell’efficienza.

Tuttavia, le macchie non sono tutte uguali e alcune, purtroppo, risultano essere più ostinate rispetto ad altre. Ecco perché è importante lavare tutto alla fine di ogni utilizzo e non aspettare che passi troppo tempo. In casi come questi, infatti, il rischio sarebbe quello di ritrovarsi con uno sporco particolarmente ostinato da mandare via.

Nessuno lo sa, ma è questo l’ingrediente ‘magico’ che elimina le macchie da pentole e padelle

In commercio esistono tantissimi prodotti studiati per la pulizia e per la rimozione delle macchie da pentole e padelle. Rimedi, che nonostante siano studiati con attenzione, non sempre risultano essere particolarmente efficaci, per non parlare poi delle sostanze chimiche contenute in ogni singolo flacone.

Fortunatamente, in casa c’è un ingrediente perfetto per lo scopo e grazie al suo utilizzo pentole e padelle brilleranno come non mai. Ma di cosa parliamo? Ebbene, basterà procurarsi della semplice senape ed il gioco è fatto.

Il procedimento è incredibilmente semplice, basterà mescolare 4 cucchiai di senape con 2 cucchiai di bicarbonato. Creare una sorta di pasta cremosa e applicarla sulle zone da trattare. Prima di tutto però è importante riscaldare la pentola o la padella da pulire, poi si andrà a stendere il composto accuratamente. Si dovrà poi lasciare agire per qualche minuto.

Passato il tempo necessario (15 minuti saranno più che sufficienti) non resterà che strofinare leggermente e poi risciacquare con cura. Basterà semplicemente questo per ottenere finalmente pentole e padelle pulite, luccicanti, senza dover usare alcun prodotto pericoloso sia per la salute, che per l’ambiente.

Inoltre, per rendere il tutto ancora più profumato, si potranno aggiungere al composto 5-6 gocce di succo di limone. In questo modo il potere sgrassante sarà maggiore e non si sentirà più nessun tipo di cattivo odore.