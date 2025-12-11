La rivista statunitense Time ha proclamato l’Intelligenza Artificiale come “Persona dell’Anno 2025”, sottolineando come questa tecnologia stia ormai modellando profondamente la vita quotidiana, “nel bene e nel male”. La cover story esplora il suo impatto globale e il ruolo dei principali innovatori del settore.

Per l’occasione, Time ha realizzato due copertine: nella prima Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li sono ritratti appollaiati su una trave, in omaggio alla celebre foto Lunch atop a Skyscraper del 1932. La seconda li colloca all’interno di una grande struttura a forma di A e I.

La tradizione delle cover e i precedenti

Dal 1927 Time assegna ogni dicembre il titolo di Persona dell’Anno, e nel 2023 era toccato a Taylor Swift, prima artista a ottenere il riconoscimento. Quest’anno qualcuno, come Donald Trump, sperava in un nuovo titolo, ma l’IA era data come favorita. È la terza volta che la rivista sceglie un gruppo di individui, dopo “I Guardiani” del 2018 e le “Silence Breakers” del 2017.

Non mancano i precedenti dedicati a oggetti o concetti: il personal computer nel 1982, la Terra nel 1988 e il celebre “Tu” del 2006 dedicato agli utenti del web. Alla vigilia dell’annuncio, Time aveva inoltre rivelato altre cover tematiche dedicate a Leonardo DiCaprio, alle Demon Hunters, ad A’Ja Wilson e a Neal Mohan.