Occhiaie, borse, rughe sottili, pelle disidratata: se c’è una zona del viso che non perdona, è quella del contorno occhi. Spesso trascurata nella routine di bellezza, questa parte del volto è fino a cinque volte più sottile rispetto al resto della pelle e priva di ghiandole sebacee. Il risultato? È più fragile, disidratata e vulnerabile agli agenti esterni.

Per questo motivo, la crema contorno occhi non è un lusso, ma una necessità. Non basta applicare la crema viso su tutta l’area: servono ingredienti mirati, texture leggere e movimenti specifici per contrastare efficacemente i segni del tempo e della stanchezza.

A cosa serve davvero la crema contorno occhi?

Chi pensa che una crema valga l’altra, sbaglia. Una buona crema contorno occhi agisce su più fronti:

Idratazione profonda , per evitare la comparsa delle rughe di disidratazione;

, per evitare la comparsa delle rughe di disidratazione; Effetto liftante e rimpolpante , utile soprattutto dai 30 anni in su;

, utile soprattutto dai 30 anni in su; Azione decongestionante , per ridurre borse e occhiaie;

, per ridurre borse e occhiaie; Stimolo alla microcircolazione , per illuminare lo sguardo e attenuare i segni della fatica;

, per illuminare lo sguardo e attenuare i segni della fatica; Protezione dai radicali liberi, grazie ad antiossidanti come la vitamina C ed E.

Quando iniziare a usarla?

Il momento ideale per inserire una crema specifica per il contorno occhi nella skincare routine è intorno ai 25 anni, quando iniziano a comparire le prime linee sottili. Ma non è mai troppo presto (o troppo tardi): anche chi è più giovane può trarne beneficio, specialmente se conduce una vita stressante, dorme poco o passa molte ore davanti a schermi digitali.

Come si applica correttamente?

L’applicazione fa la differenza. Bastano pochissimi passaggi, ma devono essere eseguiti con delicatezza:

Preleva una piccola quantità di prodotto (grande quanto un chicco di riso). Picchietta la crema con l’anulare (il dito con meno forza), partendo dall’angolo interno verso l’esterno dell’occhio, sia nella parte inferiore che sulla palpebra superiore. Non strofinare mai: il massaggio deve essere leggero, quasi impalpabile.

Per un effetto ancora più decongestionante, conserva la crema in frigorifero: il freddo aiuta a ridurre il gonfiore e ravviva lo sguardo in pochi minuti.

Gli ingredienti da cercare (e quelli da evitare)

Non tutte le creme contorno occhi sono uguali. Gli ingredienti chiave da cercare in base alle esigenze:

Acido ialuronico : idrata e rimpolpa;

Peptidi e collagene : aiutano a rassodare;

Vitamina C : illumina e riduce le occhiaie pigmentate;

Caffeina o estratto di tè verde : riducono borse e gonfiori;

Retinolo (a basso dosaggio): stimola il rinnovamento cellulare (ideale la sera).

Da evitare, invece, prodotti troppo profumati, con alcol o con ingredienti aggressivi che possono causare arrossamenti o bruciori, specialmente per chi ha la pelle sensibile.

Mattina e sera: perché due applicazioni al giorno fanno la differenza

La costanza è tutto nella skincare. Applicare la crema solo “quando ci si ricorda” non basta. Usarla due volte al giorno– al mattino per proteggere e alla sera per rigenerare – migliora visibilmente l’aspetto dello sguardo nel giro di poche settimane.

Al mattino, l’ideale è scegliere una formula leggera, magari con un leggero effetto tensore o una base levigante perfetta sotto al makeup. Di sera, invece, si può puntare su texture più ricche e ingredienti attivi, da lasciare agire tutta la notte.

Posso saltarla se uso già una buona crema viso?

No. Il contorno occhi ha esigenze molto diverse rispetto al resto del viso. La pelle in questa zona è più sottile, delicata e meno protetta. Usare una crema viso generica potrebbe non apportare i benefici necessari o, peggio, risultare troppo aggressiva. Investire in un prodotto specifico fa davvero la differenza.

I risultati? Non sono solo estetici

Una crema contorno occhi efficace non migliora solo l’estetica dello sguardo, ma anche il benessere generale del viso. Riducendo la stanchezza visiva, contrastando la sensazione di secchezza e dando un aspetto più fresco e riposato, può influire anche sull’umore e sull’autostima.