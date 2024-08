Perché ristrutturare le finestre quando puoi farle sembrare come nuove a costo zero? Il trucco impensabile

Prima di cambiare le finestre è questo il trucchetto da provare: saranno praticamente come nuove a costo zero.

Tutti desiderano avere una casa sempre perfetta, esattamente come si è sempre sognati sin da bambini. Una dimora calda e accogliente, pronta a diventare il rifugio perfetto dopo una lunga giornata in continuo movimento. Tuttavia, ottenerla non sempre sarà facile, anzi, spesso si dovrà fare i conti con una serie d’imprevisti da non sottovalutare.

L’usura, ad esempio, è uno dei principali problemi che si riscontrano in ogni tipo di casa, e che alla lunga, può donare quell’aspetto vecchio e trasandato per nulla gradevole. Sicuramente, visti anche tutti gli incentivi introdotti dal Governo, si potrebbe pensare ad una ristrutturazione, ma anche questa ha dei costi ben specifici. Come fare allora per avere sempre una casa moderna? La risposta è al quanto semplice, basterà eseguire una manutenzione periodica di tutto ciò che c’è in casa.

Perché cambiare le finestre quando basta davvero poco per averle come nuove? Ecco cosa fare step by step

Basta davvero poco per cambiare l’aspetto alla propria casa. Piccole migliorie che renderanno moderno anche ciò che di moderno ha davvero ben poco. Prendiamo, ad esempio, in considerazione le finestre, trascurare la loro pulizia le rende vecchi ed obsolete, per nulla un belvedere per gli occhi.

Proprio per questo, prima di pensare che è arrivato il momento di cambiarle, ebbene sapere che esistono alcuni piccoli passaggi che permetteranno di rendere le finestre come nuove. Nulla di complicato, anzi, basteranno pochi minuti e saranno come appena messe la prima volta.

Ovviamente, una delle prime cose da fare è cercare di mantenere le finestre sempre ben pulite, esattamente come fareste per tutto il resto che c’è in casa. Preparare un mix con sapone liquido e quattro tazze di acqua calda permetterà di ottenere vetri puliti e brillanti senza alcuna fatica e soprattutto senza spendere nemmeno un euro.

Altro step importante è applicare delle guarnizioni nuove, si trovano in commercio al metro e costano davvero pochissimi. Infine, per donare una nuova brillantezza agli infissi, si potrà preparare una miscela con acqua e bicarbonato. Questo composto sarà perfetto per eliminare anche lo sporco più ostinato e renderà gli infissi più bianchi e brillanti.

Se invece siamo in presenza di infissi in legno, dopo aver pulito accuratamente, basterà passare uno strofinaccio intriso con olio d’oliva. Basterà questo per nutrire il legno e renderlo incredibilmente lucente. Ed ecco come, spendendo quasi nulla, le finestre saranno come nuove.