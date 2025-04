Negli ultimi anni, la soglia dei 10mila passi al giorno è diventata un mantra per chi vuole mantenersi in salute, complici fitness tracker, app e orologi smart che ci spronano quotidianamente a raggiungere questo obiettivo. Ma è davvero indispensabile raggiungere questa cifra per restare in forma e prevenire le malattie?

In realtà, l’origine dei “10.000 passi” non arriva dalla medicina, ma da una campagna pubblicitaria giapponese degli anni Sessanta. In vista delle Olimpiadi di Tokyo del 1964, una società lanciò il contapassi Manpo-kei (“misuratore di 10.000 passi”), un nome che suonava bene e che presto si è trasformato in standard globale. Da allora, però, numerosi studi scientifici hanno provato a capire quanto ci sia di vero dietro questo numero.

Uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine ha analizzato oltre 16.000 donne over 60, rilevando che già con 4.400 passi al giorno si osservava una significativa riduzione della mortalità rispetto a chi ne faceva meno. Il rischio di mortalità continuava a diminuire fino a circa 7.500 passi, ma poi si stabilizzava: più passi non significavano automaticamente più benefici.

Un’altra ricerca, pubblicata nel 2023 su The Lancet Public Health, ha confermato che il numero ottimale di passi per ridurre il rischio di mortalità e migliorare la salute cardiovascolare varia in base all’età. Per gli adulti fino ai 60 anni, il beneficio massimo si osserva intorno agli 8.000-10.000 passi, mentre per gli over 60, 6.000-8.000 passi sono già sufficienti.

In sintesi? Camminare fa bene, ma non serve fissarsi con il numero 10.000. La costanza e la qualità del movimento contano molto di più della quantità esatta. Anche una camminata di 30 minuti al giorno, suddivisa in brevi sessioni, ha effetti positivi su metabolismo, pressione sanguigna, umore e sonno.

Il consiglio del giorno: Non lasciarti stressare dal contapassi. Se non arrivi a 10.000, non hai fallito. L’importante è muoversi ogni giorno, anche solo facendo una passeggiata dopo i pasti o scegliendo le scale invece dell’ascensore. Il benessere è fatto di piccoli passi… anche se sono meno di diecimila.