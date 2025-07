Dopo cena c’è chi si abbandona subito al divano e chi sceglie di fare due passi. Ma tra le due abitudini, una è decisamente più amica della salute: camminare dopo aver mangiato può aiutare a controllare meglio la glicemia, specialmente in chi è a rischio di diabete o ha valori glicemici leggermente alterati.

Lo conferma la ricerca scientifica. Una camminata leggera di 10-15 minuti dopo i pasti è sufficiente per ridurre i picchi di zucchero nel sangue, secondo quanto riportato in uno studio pubblicato nel Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. L’attività fisica favorisce l’assorbimento del glucosio da parte dei muscoli, senza richiedere un eccessivo intervento dell’insulina.

Gli studi lo dimostrano

Una meta-analisi molto citata, pubblicata su Sports Medicine nel 2022, ha esaminato i dati di sette studi controllati randomizzati. Il risultato? Le brevi camminate dopo i pasti riducono in modo significativo la glicemia post-prandiale, con benefici evidenti anche in soggetti affetti da diabete di tipo 2 o in prediabete.

In un altro studio del 2013 pubblicato su Diabetes Care, è stato dimostrato che camminare per 15 minuti dopo ogni pasto era più efficace nel ridurre la glicemia rispetto a una camminata unica di 45 minuti una volta al giorno. Il momento in cui si svolge l’attività, quindi, è cruciale.

Perché camminare dopo cena?

La cena è spesso il pasto più ricco, consumato in orari ravvicinati al riposo notturno. Questo può favorire picchi glicemici più alti e prolungati. Una leggera attività fisica aiuta a “smuovere” il metabolismo, stimolando l’utilizzo immediato del glucosio da parte dei muscoli.

Non servono grandi sforzi o allenamenti intensi: una camminata tranquilla, anche intorno all’isolato, è già efficace.

Il consiglio del giorno: Dopo cena, non buttarti subito sul divano. Fai una passeggiata di almeno 10 minuti, anche a passo moderato. Non solo aiuterai la digestione, ma darai un contributo concreto alla tua salute metabolica e al controllo della glicemia.