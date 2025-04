Tra le nuove abitudini salutari sempre più diffuse, quella di fare la doccia fredda sta guadagnando popolarità non solo per l’effetto tonificante, ma anche per i possibili benefici sulla salute del sistema circolatorio. Ma è davvero così? Fare la doccia fredda migliora la circolazione? La scienza sembra confermarlo.

Doccia fredda, alleata per il sistema vascolare

L’esposizione all’acqua fredda provoca una vasocostrizione dei vasi sanguigni periferici. Al termine della doccia, i vasi si dilatano nuovamente, migliorando l’elasticità delle pareti vascolari e stimolando la circolazione sanguigna. Questo meccanismo di alternanza tra costrizione e dilatazione agisce come una sorta di “allenamento” per vene e arterie, aiutando il flusso sanguigno e favorendo il ritorno venoso.

Cosa dice la ricerca scientifica

Uno studio pubblicato su Medical Hypotheses da Shevchuk nel 2008 ha evidenziato come l’esposizione al freddo stimoli il sistema nervoso simpatico e possa migliorare la funzione cardiovascolare, aumentando temporaneamente la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca in modo controllato.

Una ricerca olandese pubblicata nel 2016 su PLOS ONE, che ha coinvolto oltre 3.000 persone, ha dimostrato che concludere la doccia quotidiana con 30-90 secondi di acqua fredda riduce i giorni di malattia e migliora la vitalità generale, suggerendo benefici anche per la salute del cuore e del sistema circolatorio.

Benefici oltre la circolazione

Oltre a favorire il microcircolo, le docce fredde sono associate a un miglioramento dell’umore, al rafforzamento del sistema immunitario e alla riduzione dell’infiammazione. L’effetto energizzante immediato è dovuto al rilascio di adrenalina e noradrenalina, ormoni che stimolano anche il cuore.

Attenzione a chi è più sensibile

Le docce fredde non sono adatte a tutti. Chi soffre di disturbi cardiovascolari gravi o ipertensione non controllata dovrebbe evitare esposizioni improvvise a basse temperature. È sempre consigliabile parlarne con il proprio medico, soprattutto in presenza di patologie preesistenti.

Il consiglio del giorno

Se vuoi iniziare ad approfittare dei benefici della doccia fredda, non serve cambiare drasticamente le tue abitudini. Prova a concludere la doccia con 30 secondi di acqua fresca, partendo da piedi e gambe. Aumenta gradualmente la durata e la superficie esposta. Anche un piccolo gesto quotidiano può fare la differenza per la tua salute circolatoria.