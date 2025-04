Tra i rimedi naturali più amati per rigenerarsi dopo una lunga giornata o un’intensa sessione di allenamento, la sauna occupa un posto d’onore. Calore secco, sudorazione abbondante, sensazione di relax profondo… ma c’è una domanda che sorge spontanea e che molti si pongono: fare la sauna fa davvero perdere peso?

È una convinzione piuttosto diffusa quella secondo cui sudare nella sauna possa contribuire in modo significativo al dimagrimento. Ma è davvero così? O si tratta più di un effetto momentaneo che non influisce realmente sulla perdita di massa grassa?

Cosa succede al corpo durante una sauna?

Durante una seduta di sauna, la temperatura corporea aumenta rapidamente, raggiungendo anche i 38-39°C. Il corpo risponde attivando la sudorazione per cercare di raffreddarsi, facendo perdere in pochi minuti una quantità considerevole di liquidi. Questo è il motivo per cui, salendo sulla bilancia subito dopo, si può notare una leggera perdita di peso. Ma attenzione: si tratta di perdita idrica, non di grasso corporeo.

Cosa dice la scienza?

Uno studio pubblicato sul Journal of Human Kinetics (2015) ha analizzato gli effetti fisiologici di una seduta di sauna su atleti e persone comuni. I ricercatori hanno osservato che, pur avvenendo una diminuzione del peso corporeo immediata, essa era attribuibile esclusivamente alla perdita di liquidi attraverso la sudorazione, e non a un consumo effettivo di calorie o grassi.

Un’altra ricerca, condotta dal Department of Biology of Physical Activity dell’Università di Jyväskylä, in Finlandia – patria della sauna – ha confermato che una seduta può indurre una lieve attivazione del metabolismo (con un dispendio calorico stimato tra le 300 e le 600 kcal per 30 minuti, a seconda della durata e della temperatura). Tuttavia, questo effetto è transitorio e non sostituisce in alcun modo l’attività fisica o una dieta equilibrata.

Sauna e benessere: un alleato, ma non una scorciatoia

Fare la sauna non è un metodo miracoloso per dimagrire, ma può comunque essere un alleato nel percorso di benessere generale. Ecco perché:

Favorisce l’eliminazione delle tossine accumulate attraverso la pelle.

Stimola la circolazione sanguigna e linfatica.

Rilassa la muscolatura e migliora il recupero post-allenamento.

Riduce lo stress, uno dei principali fattori di aumento di peso da “fame nervosa”.

Tuttavia, senza un’alimentazione bilanciata e movimento regolare, la sauna non ha effetti concreti sulla perdita di peso nel lungo periodo.

Attenzione alla disidratazione

L’eccessiva sudorazione comporta un rischio concreto: la disidratazione. Per questo motivo è fondamentale reintegrare i liquidi persi dopo ogni seduta, preferibilmente con acqua o bevande ricche di sali minerali. La sauna è sconsigliata a chi soffre di ipotensione, problemi cardiaci o insufficienza renale, salvo diverso parere medico.

Il consiglio del giorno

La sauna non fa dimagrire, ma può essere un ottimo complemento a uno stile di vita sano. Usala come strumento di benessere, non come scorciatoia per perdere peso. Se vuoi accelerare il metabolismo, punta su una combinazione di alimentazione ricca di nutrienti, attività fisica costante e… perché no, un po’ di relax tra i vapori caldi di una buona sauna.

Pillola di salute: La bilancia non misura la salute. Concentrati sul tuo benessere complessivo, non solo sul numero che leggi.