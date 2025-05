Quando è meglio allenarsi: alle prime luci dell’alba o dopo il tramonto? La domanda, semplice solo all’apparenza, divide da anni sportivi, medici e amanti del fitness. E oggi, nella nostra rubrica “Pillole di Salute”, cerchiamo di dare una risposta chiara e basata sulla scienza.

Mattina o sera: cosa cambia davvero?

Allenarsi fa bene, su questo non ci piove. Ma il momento della giornata in cui ci si allena può influenzare i benefici che si ottengono, sia sul piano fisico che mentale.

La scienza ha cercato di chiarire questo dubbio con diversi studi. Uno studio pubblicato nel Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha dimostrato che fare sport al mattino, a stomaco vuoto, può aiutare a bruciare più grassi e a migliorare la sensibilità insulinica. Il metabolismo sembra rispondere in modo più favorevole nelle prime ore del giorno, specialmente in chi ha come obiettivo la perdita di peso o il miglioramento della salute metabolica.

Ma non finisce qui. Un’altra ricerca, apparsa su Cell Metabolism nel 2019, ha sottolineato come l’orologio circadiano influenzi le performance sportive: nel tardo pomeriggio o in serata i livelli di forza, flessibilità e resistenza cardiovascolare tendono a essere più alti, grazie a una temperatura corporea più elevata e a una maggiore attivazione muscolare. In poche parole: chi si allena la sera potrebbe ottenere risultati migliori in termini di potenza e resistenza.

Dipende da te (e dal tuo obiettivo)

La verità? Non esiste un “momento giusto” universale. La scelta dovrebbe dipendere da:

Il tuo obiettivo : vuoi dimagrire? Meglio al mattino. Vuoi aumentare forza e prestazioni? Allora la sera può essere più efficace.

La tua routine e costanza : l’orario ideale è anche (e soprattutto) quello che riesci a rispettare nel tempo. Meglio allenarsi con regolarità alle 8 di sera che provare a farlo alle 7 di mattina e mollare dopo una settimana.

La qualità del sonno: allenamenti molto intensi in tarda serata possono interferire con il sonno in alcune persone. Se dopo una sessione serale fai fatica a dormire, potresti dover anticipare l’orario o scegliere attività meno stimolanti.

Il consiglio del giorno: Non importa solo quando ti alleni, ma quanto sei costante. Trova l’orario che si adatta meglio al tuo stile di vita e alle tue esigenze: il corpo si abituerà, e i benefici arriveranno. Se sei alle prime armi, prova a tenere un piccolo diario per una settimana: annota quando ti alleni, come ti senti e come dormi. In questo modo scoprirai qual è il momento migliore per te.

E ricorda, il miglior allenamento è quello che fai davvero. Se il mattino ti aiuta a partire con energia, sfruttalo. Se la sera ti libera dallo stress, non rinunciarci. Il tuo corpo ti dirà tutto ciò che devi sapere.