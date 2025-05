Quando si parla di colesterolo alto, il primo consiglio che si riceve è: “Cambia alimentazione”. È corretto, ma solo in parte. La dieta gioca un ruolo cruciale nella regolazione del colesterolo, ma non è l’unico fattore determinante. Spesso servono strategie combinate, che tengano conto anche di genetica, attività fisica, stress e, se necessario, integrazione o terapia farmacologica.

Perché la dieta non basta (sempre)

Secondo uno studio pubblicato su Circulation (American Heart Association, 2020), fino al 20-30% delle persone con ipercolesterolemia non rispondono pienamente a modifiche alimentari. In molti casi, l’ipercolesterolemia è di tipo familiare o genetico, e quindi resistente alle sole modifiche dietetiche.

Un’altra ricerca pubblicata su JAMA (2022) ha evidenziato che nei pazienti con colesterolo LDL elevato, la combinazione di dieta, attività fisica e supporto farmacologico è molto più efficace rispetto alla sola alimentazione.

Lo stile di vita conta (anche più del piatto)

La sedentarietà, lo stress cronico, il fumo e il consumo eccessivo di alcol possono alzare i livelli di colesterolo “cattivo” (LDL) e abbassare quello “buono” (HDL). L’attività fisica regolare — almeno 150 minuti a settimana — migliora i parametri lipidici e riduce il rischio cardiovascolare.

Inoltre, la gestione dello stress attraverso tecniche come mindfulness, yoga o una semplice camminata quotidiana è fondamentale per mantenere stabili i valori nel tempo.

Quando serve un supporto in più

In presenza di valori molto elevati o in caso di familiarità, è consigliabile integrare con sostanze naturali (come berberina o riso rosso fermentato, sempre sotto controllo medico) o, nei casi più severi, passare a una terapia farmacologica con statine o ezetimibe.

Il fai-da-te è da evitare. Solo con un approccio personalizzato si può veramente abbassare il colesterolo in modo sicuro ed efficace.

Consiglio del giorno: Hai già migliorato l’alimentazione ma i valori restano alti? Non colpevolizzarti: forse è il momento di valutare il tuo livello di stress, la qualità del sonno o la tua attività fisica. A volte, la svolta arriva proprio da ciò che non metti nel piatto.