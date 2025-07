Dormire con una luce accesa o esposti alla luce artificiale proveniente da televisori, smartphone, lampioni o schermi può sembrare innocuo. In realtà, secondo uno studio scientifico di recente pubblicazione, potrebbe avere conseguenze anche gravi sulla salute del cuore.

Un’importante ricerca condotta dal Flinders Health and Medical Research Institute e pubblicata sulla piattaforma medRxiv, ha evidenziato un chiaro legame tra l’esposizione alla luce durante le ore notturne e un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, come infarto, ictus, fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca e coronaropatie.

Lo studio

L’indagine ha coinvolto 88.905 persone di età media pari a 62,4 anni (quasi il 57% donne), tutte partecipanti al progetto britannico UK Biobank. Tra il 2013 e il 2016, i volontari hanno indossato sensori di luce al polso per una settimana, monitorando così l’esposizione a fonti luminose sia di giorno che di notte.

I ricercatori hanno poi messo in relazione i dati raccolti con le nuove diagnosi cardiovascolari comparse fino al novembre 2022 nei registri del Servizio Sanitario Nazionale britannico.

I risultati: più luce, più rischi per il cuore

Le conclusioni sono chiare: più alta è l’esposizione alla luce notturna, maggiore è il rischio di sviluppare problemi al cuore e ai vasi sanguigni. I numeri parlano da soli:

+23-32% di rischio per malattia coronarica

di rischio per +42-47% di rischio per infarto miocardico

di rischio per +45-56% di rischio per insufficienza cardiaca

di rischio per +28-32% di rischio per fibrillazione atriale

di rischio per +28-30% di rischio per ictus

Il dato più preoccupante? Questi effetti si verificano indipendentemente da altri fattori di rischio già noti, come fumo, alimentazione, esercizio fisico, genetica o livello socioeconomico.

Perché la luce artificiale fa male durante la notte?

La chiave è nei ritmi circadiani, ossia l’orologio biologico interno che regola funzioni vitali come la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, il metabolismo del glucosio e la secrezione ormonale. La luce artificiale notturna può interferire con questi ritmi naturali, creando scompensi metabolici e cardiovascolari.

In particolare:

Riduce la tolleranza al glucosio

Aumenta il rischio di diabete

Favorisce l’infiammazione vascolare

Compromette la funzionalità dell’endotelio , cioè il rivestimento interno dei vasi sanguigni

, cioè il rivestimento interno dei vasi sanguigni Facilita la formazione di placche aterosclerotiche

Chi è più a rischio?

Lo studio mostra che gli effetti negativi della luce notturna sono ancora più marcati in:

Donne , per quanto riguarda insufficienza cardiaca e malattia coronarica

, per quanto riguarda insufficienza cardiaca e malattia coronarica Persone sotto i 60 anni, per quanto riguarda fibrillazione atriale e scompenso cardiaco

I consigli per proteggere il cuore… anche di notte

Gli esperti suggeriscono di inserire l’igiene della luce notturna tra le strategie di prevenzione cardiovascolare. Ecco alcuni accorgimenti semplici ma efficaci per dormire meglio e proteggere la salute:

Dormire al buio totale: spegnere luci, televisore e qualsiasi dispositivo con display luminoso.

Usare tende oscuranti: per limitare la luce esterna, specialmente se si vive in città.

Allontanare smartphone e tablet dal letto: non solo per la luce, ma anche per evitare stimoli cognitivi prima di dormire.

Impostare la modalità “notturna” sui dispositivi elettronici dopo il tramonto.

Scegliere luci soffuse per la sera, preferendo lampadine calde e meno intense.

Evitare luci LED blu: questo tipo di luce è quella che più interferisce con la produzione di melatonina, l’ormone del sonno.

Se serve una luce notturna, sceglierne una rossa o ambrata, a bassa intensità.

Dormire bene è un gesto d’amore per il cuore

Il messaggio è chiaro: una buona qualità del sonno non è solo una questione di riposo, ma una vera e propria azione preventiva per la salute cardiovascolare.

Ridurre l’esposizione alla luce artificiale durante la notte è un’abitudine semplice, ma efficace, per abbassare il rischio di infarto, aritmie e altri disturbi del cuore.

Una stanza buia e silenziosa può diventare il primo passo verso un cuore più sano.