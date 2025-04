Tra le credenze più diffuse in tema di alimentazione c’è l’idea che mangiare carboidrati a cena porti inevitabilmente ad aumentare di peso. Ma è davvero così? La scienza dice di no.

Cosa dice la ricerca scientifica?

Uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Nutrition ha dimostrato che l’orario in cui si consumano i carboidrati non ha un impatto diretto sull’aumento di peso. L’aspetto più importante è il bilancio calorico complessivo della giornata e la qualità degli alimenti scelti.

Un’altra ricerca condotta dall’Obesity Journal ha addirittura evidenziato che una distribuzione maggiore dei carboidrati nelle ore serali potrebbe avere benefici metabolici, aiutando a regolare la fame e migliorando la sensibilità insulinica. In particolare, lo studio ha osservato che chi consumava più carboidrati a cena mostrava una maggiore sazietà durante la giornata successiva e un miglior controllo del peso nel lungo periodo.

Quindi, meglio evitarli la sera?

No, ma è importante sceglierli con attenzione. I carboidrati complessi e integrali (come riso integrale, quinoa, patate dolci e legumi) sono da preferire rispetto a quelli raffinati, poiché hanno un indice glicemico più basso e un impatto più graduale sulla glicemia. Inoltre, abbinare i carboidrati a una fonte proteica e a verdure aiuta a rallentare l’assorbimento degli zuccheri e favorisce una digestione equilibrata.

Verdetto finale: FALSO! Mangiare carboidrati a cena non fa ingrassare, se inseriti in una dieta bilanciata e nelle giuste quantità. Anzi, in alcuni casi può persino migliorare il metabolismo e la qualità del sonno.