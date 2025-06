Quante volte hai sentito dire che “dopo le 20 il cibo si trasforma in grasso”? È una credenza molto diffusa, soprattutto tra chi cerca di perdere peso. Ma cosa dice la scienza? È davvero l’orario del pasto a farci ingrassare oppure conta solo quanto e cosa mangiamo?

L’orologio biologico conta: il nostro corpo ha dei ritmi da rispettare

Il nostro organismo segue un ritmo circadiano, una sorta di orologio interno che regola i processi metabolici nelle 24 ore. Diversi studi indicano che mangiare in orari serali molto avanzati può alterare questi ritmi, influenzando negativamente la digestione, la glicemia e l’accumulo di grasso.

Uno studio pubblicato su Obesity (2013) ha mostrato che chi consuma il pasto principale della giornata dopo le 15 ha una perdita di peso significativamente inferiore rispetto a chi mangia prima, a parità di calorie e attività fisica. Il metabolismo, infatti, è più attivo durante la prima parte della giornata, e tende a rallentare nelle ore serali.

Le calorie contano, ma anche quando le mangi

Un altro studio importante, pubblicato su Cell Metabolism (2022), ha messo a confronto due gruppi di persone a dieta: uno mangiava i pasti principali nelle prime ore del giorno, l’altro la sera tardi. I risultati? Il gruppo che cenava presto aveva livelli di leptina (l’ormone della sazietà) più alti, maggiore dispendio energetico e meno fame durante il giorno.

In altre parole, mangiare tardi può alterare il senso di sazietà e favorire l’accumulo di grasso, anche se l’apporto calorico è identico.

Quindi mangiare dopo le 20 fa ingrassare?

Non esattamente. Non è l’orario in sé a far ingrassare, ma come l’orario interagisce con il metabolismo, il ritmo circadiano e la qualità dell’alimentazione. Mangiare un pasto equilibrato dopo le 20 non è “peccato mortale”, ma abituarsi a cenare sempre tardi, soprattutto con pasti pesanti o ipercalorici, può compromettere la salute metabolica nel lungo termine.

Il consiglio del giorno: ascolta il tuo corpo, non l’orologio (ma neanche troppo). Se il tuo stile di vita ti porta a mangiare tardi ogni tanto, non è un problema. Ma se succede ogni sera, meglio riorganizzare la giornata. Un pasto leggero, ricco di fibre, proteine e povero di zuccheri, anche dopo le 20, può essere una scelta sensata.