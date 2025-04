Quando si parla di perdita di peso, una delle domande più comuni è: per dimagrire è meglio camminare o correre? Entrambe le attività hanno numerosi benefici, ma quale delle due è davvero più efficace? La risposta, come spesso accade quando si parla di salute, dipende da diversi fattori. Tuttavia, la scienza ha qualcosa da dirci a riguardo, e può aiutarci a scegliere il movimento giusto per le nostre esigenze.

Camminare: il passo lento ma costante

Camminare è un’attività accessibile a tutti, poco impattante sulle articolazioni e sostenibile nel lungo periodo. Secondo uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, camminare a passo sostenuto per almeno 30 minuti al giorno è efficace nel ridurre il peso corporeo, in particolare se accompagnato da una dieta bilanciata. I ricercatori hanno osservato che chi cammina regolarmente tende ad avere un indice di massa corporea (BMI) più basso e livelli di stress inferiori.

Inoltre, camminare favorisce il metabolismo dei grassi, soprattutto se l’attività viene svolta a digiuno o comunque lontano dai pasti. Questo tipo di esercizio stimola il consumo di energia mantenendo una frequenza cardiaca moderata, ideale per chi vuole bruciare i grassi senza affaticarsi eccessivamente.

Correre: calorie bruciate più rapidamente

La corsa, invece, ha un impatto calorico decisamente più elevato. Secondo uno studio condotto dai ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory e pubblicato su Medicine & Science in Sports & Exercise, chi corre brucia circa il 30% di calorie in più rispetto a chi cammina la stessa distanza. In termini pratici, questo significa che se si percorrono 5 km correndo invece che camminando, si otterrà un dispendio energetico decisamente maggiore.

Tuttavia, la corsa richiede una buona forma fisica e può essere controindicata per chi ha problemi articolari o è in forte sovrappeso. Inoltre, se non eseguita correttamente o senza un’adeguata preparazione, può portare a infortuni e dolori muscolari.

Dimagrire: questione di costanza, non solo di intensità

La verità è che, per dimagrire davvero, ciò che conta non è solo l’intensità dell’attività fisica, ma la sua regolarità. Correre può far bruciare più calorie in meno tempo, ma camminare ogni giorno senza interruzioni ha effetti altrettanto validi sul lungo periodo. Inoltre, la camminata presenta un rischio minore di abbandono, perché è più facile da integrare nella routine quotidiana e meno faticosa.

Inoltre, diversi studi sottolineano l’importanza del NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), ovvero il dispendio energetico legato alle attività non sportive come camminare per andare al lavoro, salire le scale o fare le pulizie. Anche questo tipo di movimento contribuisce alla perdita di peso, e camminare quotidianamente rientra a pieno titolo in questa categoria.

E la combinazione delle due?

Una strategia interessante per chi vuole perdere peso e migliorare la forma fisica è alternare camminata e corsa. Questo approccio è alla base del “walking-run” o allenamento a intervalli misti, molto usato anche nei programmi per principianti. Alternare fasi di camminata a fasi di corsa leggera permette di ottenere buoni risultati senza sovraccaricare il corpo.

Il mix è utile anche per stimolare il metabolismo e migliorare la capacità cardiovascolare. Inoltre, secondo uno studio pubblicato su Obesity Reviews, gli allenamenti intervallati risultano particolarmente efficaci per ridurre la massa grassa e aumentare la massa magra, con un impatto positivo sulla composizione corporea.

Camminare e correre sono entrambe ottime strategie per perdere peso, a patto che vengano svolte con regolarità e inserite in un contesto di vita sano e attivo. La camminata è ideale per chi parte da zero, ha problemi fisici o preferisce un’attività più dolce ma costante. La corsa, invece, è perfetta per chi ha già una buona base e vuole bruciare più calorie in meno tempo.

L’importante è scegliere l’attività che si riesce a mantenere nel tempo, senza stress e senza forzature. Alla fine, il movimento più efficace è sempre quello che diventa parte della routine quotidiana.

Il consiglio del giorno: Vuoi iniziare a dimagrire senza stress? Prova a camminare 45 minuti al giorno a passo sostenuto. Fallo ogni giorno, magari ascoltando musica o un podcast, e trasformerai una semplice abitudine in un potente alleato per la tua salute e la tua linea. E se ti senti più energico… prova a inserire brevi tratti di corsa: il tuo metabolismo ti ringrazierà!