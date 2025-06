C’è chi lo mette sul pane, chi lo aggiunge a crudo su verdure e legumi. Ma può davvero un cucchiaino al giorno di olio extravergine d’oliva (EVO) migliorare la salute e allungare la vita? La risposta, secondo la scienza, è sì — e i motivi sono più concreti di quanto sembri.

Il “re” della dieta mediterranea

L’olio EVO non è un semplice condimento: è un alimento funzionale, ricchissimo di antiossidanti naturali (come i polifenoli) e grassi monoinsaturi, utili per proteggere il cuore, il cervello e anche il sistema immunitario.

A differenza di altri grassi vegetali, l’olio EVO ha un profilo lipidico unico, che lo rende antinfiammatorio e cardioprotettivo, soprattutto se consumato a crudo.

Cosa dice la scienza

Uno studio pubblicato nel 2022 su Journal of the American College of Cardiology ha analizzato oltre 90.000 personeper più di 28 anni. I ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health hanno scoperto che chi consumava regolarmente olio d’oliva aveva un rischio di mortalità più basso del 19% rispetto a chi non lo usava.

Un altro studio pubblicato su Nutrients nel 2020 ha evidenziato come l’assunzione quotidiana di olio EVO migliora i livelli di colesterolo “buono” (HDL) e riduce l’ossidazione del colesterolo “cattivo” (LDL), uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare.

Quanto e come consumarlo

La quantità consigliata? Un cucchiaino al giorno (circa 5 ml) è già sufficiente per ottenere effetti positivi, se inserito in una dieta bilanciata e accompagnato da uno stile di vita sano.

L’importante è non cuocerlo: i suoi benefici sono massimi se usato a crudo, ad esempio su insalate, minestre, verdure cotte o bruschette.