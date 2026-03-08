Negli ultimi anni si è parlato molto di dieta chetogenica, soprattutto in relazione alla perdita di peso e al controllo della glicemia. Ora una nuova ricerca preclinica suggerisce che un’alimentazione ad alto contenuto di grassi e povera di carboidrati potrebbe non solo abbassare i livelli di zucchero nel sangue, ma anche migliorare l’adattamento all’esercizio aerobico in presenza di iperglicemia.

Lo studio, condotto su modelli animali e pubblicato su una rivista scientifica internazionale, ha analizzato come la combinazione tra dieta chetogenica ed esercizio influenzi la capacità dell’organismo di utilizzare l’ossigeno durante lo sforzo, un parametro strettamente legato alla salute cardiovascolare e metabolica. I risultati, seppur limitati al modello murino, offrono spunti interessanti per chi convive con glicemia elevata o insulino-resistenza.

Perché la glicemia alta può ridurre i benefici dell’esercizio

L’attività fisica è uno dei pilastri nella gestione del diabete e dell’iperglicemia. Tuttavia, quando i livelli di zucchero nel sangue restano cronicamente elevati, il corpo può rispondere meno efficacemente all’allenamento aerobico.

Uno degli indicatori più importanti è il VO2peak, ovvero la massima capacità dell’organismo di utilizzare ossigeno durante uno sforzo intenso. Valori più alti sono associati a una migliore salute cardiometabolica e a un minor rischio di malattie croniche. In presenza di iperglicemia persistente, però, questo parametro tende a migliorare meno rispetto a quanto accade in condizioni metaboliche normali.

Secondo i ricercatori, l’eccesso di glucosio nel sangue potrebbe interferire con i meccanismi di adattamento muscolare e con il rimodellamento delle fibre muscolari che normalmente si verifica con l’allenamento.

Cosa succede con una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati

Nel lavoro sperimentale, i ricercatori hanno confrontato topi con glicemia elevata alimentati con una dieta standard ricca di carboidrati e topi con la stessa condizione metabolica sottoposti a dieta chetogenica. Alcuni animali si sono allenati regolarmente, altri sono rimasti sedentari.

Il primo dato rilevante riguarda la glicemia: nei topi iperglicemici che seguivano la dieta chetogenica, i livelli di zucchero nel sangue si sono normalizzati rispetto a quelli nutriti con alimentazione tradizionale. Contestualmente, sono aumentati i corpi chetonici nel sangue, segnale che l’organismo stava utilizzando prevalentemente i grassi come fonte energetica.

Dal punto di vista dell’allenamento, tutti i topi che si esercitavano hanno mostrato benefici generali, come un aumento della massa magra e una riduzione della glicemia casuale. Tuttavia, nei topi con glicemia alta alimentati con dieta standard, l’aumento della capacità aerobica risultava attenuato. Questo fenomeno non è stato osservato nei topi iperglicemici sottoposti a dieta chetogenica: in loro, l’adattamento aerobico sembrava ripristinato.

Il ruolo dei muscoli e dei mitocondri

Uno degli aspetti più interessanti emersi riguarda il tessuto muscolare. Nei topi con glicemia elevata che seguivano la dieta tradizionale, i ricercatori hanno osservato alterazioni nel rimodellamento del muscolo scheletrico. Queste modifiche potrebbero spiegare la minore capacità di migliorare il VO2peak.

Al contrario, nei topi con dieta chetogenica, tali alterazioni non sono state riscontrate. Anzi, sono emersi cambiamenti nella struttura e nella funzione dei mitocondri, le “centrali energetiche” delle cellule. Inoltre, nei muscoli si è registrata una riduzione dell’utilizzo del glucosio e un aumento del metabolismo degli acidi grassi.

Questo adattamento suggerisce che, in condizioni di ridotto apporto di carboidrati, il muscolo si riorganizza per sfruttare meglio i grassi come carburante. Anche l’ossidazione degli acidi grassi risultava più elevata, soprattutto nelle fasi iniziali dello sforzo massimo.

È importante sottolineare che, nonostante il miglioramento della capacità aerobica, la performance complessiva durante l’esercizio non risultava molto diversa tra i gruppi. Una possibile spiegazione è legata alle scorte di glicogeno, più basse nei topi alimentati con dieta chetogenica.

Dieta chetogenica e glicemia: cosa significa per le persone?

I risultati dello studio suggeriscono che abbassare la glicemia attraverso modifiche alimentari potrebbe potenziare la risposta all’allenamento. In altre parole, se la glicemia alta “blocca” parte dei benefici dell’esercizio, intervenire sull’alimentazione potrebbe rimuovere questo ostacolo.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che si tratta di uno studio condotto su animali maschi con iperglicemia indotta sperimentalmente. La fisiologia umana è molto più complessa e il diabete di tipo 2, ad esempio, si sviluppa nel tempo attraverso meccanismi differenti.

Inoltre, la dieta chetogenica adottata nei modelli animali non è perfettamente sovrapponibile a quella seguita dalle persone. Anche l’apporto calorico complessivo e la composizione dei grassi possono influenzare in modo significativo i risultati.

Dieta chetogenica: non è adatta a tutti

Sebbene la dieta povera di carboidrati possa offrire vantaggi in alcuni contesti, non è una soluzione universale. Molte persone con diabete di tipo 2 presentano anche obesità, ipertensione o patologie cardiovascolari. In questi casi, un’alimentazione ad alto contenuto di grassi potrebbe non essere la scelta più indicata.

Il punto chiave resta la personalizzazione. Alcuni soggetti possono trarre beneficio da una riduzione dei carboidrati, anche senza arrivare a una vera e propria dieta chetogenica. Altri potrebbero ottenere risultati simili con un regime mediterraneo o con un approccio moderatamente low-carb più sostenibile nel lungo periodo.

Un altro aspetto cruciale riguarda la durata: qualunque strategia alimentare funziona solo se può essere mantenuta nel tempo. La sostenibilità è spesso il vero discrimine tra successo e fallimento.

Cosa fare se si ha la glicemia alta

Per chi convive con iperglicemia o diabete, il messaggio più importante non è “iniziare subito la dieta chetogenica”, ma comprendere che il controllo della glicemia può influenzare anche la risposta all’attività fisica.

Una combinazione di alimentazione equilibrata, movimento regolare e monitoraggio clinico resta la strategia più solida. Prima di modificare radicalmente la propria dieta, è sempre consigliabile confrontarsi con il medico o con un dietista, soprattutto in presenza di altre condizioni di salute.