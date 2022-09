Poste Italiane, ecco il francobollo per i 25 anni del Garante per la protezione dei dati personali

La vignetta delimitata in alto dal logo del 25° anniversario del Garante per la protezione dei dati personali, raffigura la stilizzazione grafica dell’uomo vitruviano di Leonardo che idealmente si trasforma in dati digitali.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 14 Settembre 2022 - 12:07