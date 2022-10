Poste Italiane, il primo webinar dedicato a “Il Risparmio e gli Investimenti”

In occasione del mese dell’educazione finanziaria, si è tenuto il webinar dedicato a Il Risparmio e gli Investimenti, organizzato da Poste Italiane durante la Settimana mondiale dell’investitore. Si tratta del primo evento online di un denso calendario che prevede altri 6 incontri online, oltre 2 eventi in presenza, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale per aumentarne la consapevolezza di fronte a decisioni economiche e di investimento.

Più in dettaglio, nel corso degli eventi si parlerà di come raggiungere il benessere finanziario attraverso una gestione efficace del budget familiare, dei propri risparmi ed investimenti, attraverso la protezione dei propri cari, dei beni e del patrimonio e anche con il mantenimento di un reddito adeguato al proprio tenore di vita anche durante la pensione.

Da ultimo, con una corretta ed oculata pianificazione dei propri lasciti. I webinar, tenuti dal Team di esperti di Educazione Finanziaria della Corporate University di Poste Italiane, hanno durata di circa 40 minuti, sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini.

Il calendario completo degli appuntamenti del “Mese dell’educazione finanziaria”, è disponibile sul sito di Educazione Finanziaria di Poste Italiane https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi dove sarà possibile iscrivere la propria partecipazione agli eventi.