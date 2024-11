Poste Italiane sostiene la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 16 novembre, mettendo a disposizione su tutto il territorio nazionale circa 200 mezzi aziendali per il trasporto degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti. Con quest’iniziativa, Poste Italiane conferma così il forte impegno sociale, in linea con i valori di inclusione e vicinanza ai territori e alle comunità che da sempre ne ispirano l’azione.

Giunta alla sua 28ma edizione, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata da Banco Alimentare Onlus, è diventata dal 1997 un importante momento di condivisione e di sensibilizzazione al problema della povertà attraverso l’invito a fare la spesa per le persone in difficoltà. In più di 11.600 supermercati in tutta Italia, oltre 150.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti alle oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada) che sostengono circa 1.790.000 persone.