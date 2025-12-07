Prima delle nozze fate il test di compatibilità Ikea: uno psicologo suggerisce alle coppie di testare la propria compatibilità montando insieme mobili Ikea prima del matrimonio.

Prima di dire “Lo voglio”, molto spesso, scrive Sanya Jain sull’Hindustan Times, le coppie si sottopongono a vari test di compatibilità, alcuni seri, altri più leggeri. Questi test possono spaziare da quiz sulla relazione, a un viaggio insieme o persino a una convivenza temporanea per vedere quanto bene si integrino.

Tuttavia, l’autore americano Sahil Bloom afferma di avere il test definitivo che le coppie dovrebbero affrontare prima di fare il grande passo. Lo chiama il test di compatibilità Ikea.

Una gita alla IKEA prima delle nozze

Cos’è il test di compatibilità Ikea?

La premessa del test è semplice, secondo Sahil Bloom, autore del bestseller del New York Times “I 5 tipi di ricchezza”, che ha raccomandato il test al suo ex professionista.

Prima di sposarsi, le coppie dovrebbero andare all’Ikea, acquistare un mobile e montarlo insieme.

Se riescono a montare il mobile senza innervosirsi a vicenda, sono pronti per il matrimonio. Secondo Bloom, laureato a Stanford con una doppia specializzazione in Economia e Sociologia, due persone che riescono a orientarsi nel labirinto dei negozi del rivenditore di mobili svedese, a scegliere un pezzo che piace a entrambi e a montarlo insieme senza volersi uccidere a vicenda, sono anche ben preparate ad affrontare le complessità del matrimonio.