Prosciutto cotto in vaschetta, la classifica dei migliori secondo il Gambero Rosso

Il prosciutto cotto è uno degli alimenti più comuni e apprezzati in Italia, ideale per un panino veloce o una merenda leggera. Tuttavia, ricordiamo che sebbene sia un prodotto molto popolare, è anche classificato come carne processata, ricca di conservanti e sodio, e quindi da consumare con moderazione. Per coloro che non riescono a rinunciare a questo gustoso salume, è comunque possibile orientarsi verso prodotti di maggiore qualità, scelti con attenzione per garantire un gusto eccellente e ingredienti selezionati.

Il Gambero Rosso ha recentemente pubblicato una classifica delle migliori marche di prosciutto cotto in vaschetta, per aiutare i consumatori a orientarsi tra le diverse opzioni disponibili nei supermercati. Questa classifica è stata stilata in seguito a una degustazione condotta da un panel di esperti, che ha esaminato attentamente la qualità dei prodotti sotto diversi aspetti: dal gusto all’aroma, dalla consistenza alla pulizia del taglio.

La degustazione alla cieca del Gambero Rosso

Il test del Gambero Rosso è stato eseguito presso la loro Academy, dove gli esperti hanno assaggiato i vari prodotti alla cieca, cioè senza conoscere la marca. In questo modo, la valutazione è stata totalmente imparziale, permettendo di esaminare ogni prosciutto cotto per le sue caratteristiche intrinseche, senza essere influenzati dal marchio o dal prezzo. Sono stati presi in esame ben 38 prosciutti cotti in vaschetta, tutti acquistati nei principali supermercati di Roma.

Il risultato di questa degustazione ha portato alla selezione di cinque marchi che, per qualità complessiva, si sono distinti rispetto agli altri. Questi prodotti sono stati giudicati i migliori in termini di sapore, aroma, consistenza e aspetto visivo, anche se è importante notare che il Gambero Rosso non ha preso in considerazione aspetti come i valori nutrizionali o il benessere animale.

I migliori prosciutti cotti in vaschetta

Tra i 38 prosciutti cotti testati, solo cinque hanno conquistato la vetta della classifica del Gambero Rosso. Ecco i marchi che si sono distinti per qualità e gusto:

Rovagnati – Gran Biscotto

Coop – La Filiera

Esselunga – Alta Qualità

Lidl – Nostrano

Villani – Il Prelibato

Questi cinque prodotti hanno saputo dimostrare un’ottima qualità complessiva, mostrando un perfetto equilibrio tra sapore, aroma e struttura della fetta.

Rovagnati – Gran Biscotto

Il Gran Biscotto di Rovagnati è da tempo un punto di riferimento nel mercato dei prosciutti cotti e non sorprende che abbia conquistato il primo posto nella classifica del Gambero Rosso. Questo prodotto è apprezzato per la sua lunga tradizione, che risale al 1968, e per l’attenzione meticolosa nella produzione. La fetta del Gran Biscotto si presenta grande e ben colorata, senza difetti visivi, con una consistenza morbida e umida, che lo rende particolarmente piacevole al palato.

Gli esperti del Gambero Rosso hanno lodato il profilo aromatico del Gran Biscotto, descrivendolo come pulito e delicato, con note di carne suina cotta e leggeri sentori vegetali e speziati. Questo equilibrio di sapori e la qualità della materia prima lo rendono un prosciutto cotto che si distingue nettamente dalla concorrenza.

Coop – La Filiera

Al secondo posto troviamo il prosciutto cotto La Filiera di Coop, un prodotto che si distingue per la sua trasparenza e per la qualità degli ingredienti utilizzati. Questo prosciutto è realizzato con cosce di suino italiano allevato senza l’uso di antibiotici, un fattore che lo rende particolarmente apprezzato dai consumatori attenti alla qualità e alla provenienza delle materie prime.

Sebbene l’aspetto della fetta non sia perfettamente valorizzato dal confezionamento, gli esperti hanno apprezzato il gusto del prosciutto La Filiera, caratterizzato da fresche note di carne suina cotta e una dolcezza naturale ben bilanciata. Nonostante qualche piccola imperfezione estetica, questo prodotto si è guadagnato un meritato secondo posto grazie alla sua qualità complessiva e alla trasparenza della filiera produttiva.

Esselunga – Alta Qualità

Al terzo posto troviamo il prosciutto cotto Alta Qualità di Esselunga, un prodotto che si distingue per la sua consistenza umida e ben definita. Il profilo aromatico di questo prosciutto spazia dalle note classiche di carne suina cotta a toni più dolci e fruttati, creando un piacevole equilibrio di sapori che è stato molto apprezzato dagli esperti.

Anche se la struttura della fetta è leggermente collosa, questo prosciutto offre una buona masticabilità e un sapore bilanciato, che lo rendono un’ottima scelta per chi cerca un prodotto di qualità elevata senza compromessi.

Lidl – Nostrano

Un’altra sorpresa della classifica è il prosciutto cotto Nostrano di Lidl, prodotto da Gardani. Questo prosciutto si è distinto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, dimostrando che è possibile trovare prodotti di buona qualità anche nei discount.

Sebbene non raggiunga l’eccellenza dei primi classificati, il Nostrano si comporta bene in termini di aspetto e aroma, con un profilo gustativo pulito e coerente. L’unico difetto segnalato dagli esperti è una sapidità leggermente elevata, ma nel complesso questo prosciutto si è dimostrato una valida scelta per chi cerca un’alternativa più economica senza sacrificare troppo la qualità.

Villani – Il Prelibato

Chiude la classifica Il Prelibato di Villani, un prosciutto cotto che si distingue per la sua fetta rotondeggiante e un colore rosa intenso che ne esalta l’aspetto visivo. Sebbene presenti una leggera acidità e note dolci biscottate che possono risultare un po’ forzate, questo prosciutto è comunque apprezzato per la sua consistenza e per la qualità del grasso utilizzato nella lavorazione.

Anche se meno equilibrato rispetto ai primi quattro classificati, Il Prelibato rimane un prodotto di alta qualità, adatto a chi cerca un prosciutto cotto dal sapore deciso e dalla buona masticabilità.